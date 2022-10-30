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3 أهداف لاتفاقية دعم تدريب الكوادر الطبية في مجال تصنيع هياكل الطائرات

3 أهداف لاتفاقية دعم تدريب الكوادر الطبية في مجال تصنيع هياكل الطائرات

3 أهداف لاتفاقية دعم تدريب الكوادر الطبية في مجال تصنيع هياكل الطائرات
٠٢:١٤:٤٥ م، الأحد، ٥ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشف صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” عن عقد اتفاقية دعم تدريب مع شركة سامي فيجاك أيرو للتصنيع، بهدف تدريب وتأهيل وتوظيف الكوادر الوطنية للعمل في مجال تصنيع هياكل الطائرات، وذلك من أجل تلبية احتياجات القطاع الصناعي من الكفاءات الوطنية المؤهلة والمدربة.

وتستهدف الاتفاقية ما يلي:

1 – تحقيق التوطين واستدامة ونمو الصناعة المحلية وفقاً لرؤية المملكة 2030.

2- مشاركة الصندوق في تكاليف تنفيذ البرامج التدريبية خارج المملكة و داخلها

3- تمكين أبناء و بنات الوطن وتوظيفهم في مهن تحقق المواءمة بين التخصصات التدريبية واحتياجات سوق العمل.

وتأتي اتفاقية الدعم تفعيلاً لمذكرة التفاهم التي أبرمها الصندوق في وقت سابق مع الشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية (دسر) وتعزيزاً للجهود المشتركة بين الصندوق ووزارتي الاستثمار والصناعة والثروة المعدنية و الهيئة العامة للصناعات العسكرية.

وفي إطار التنسيق المشترك، اتفق الطرفان على تشكيل فريق عمل من الجهتين لمتابعة تنفيذ مراحل وبنود الاتفاقية والتوسع في تنفيذها بما يتلاءم مع احتياجات رأس المال البشري لدى شركة سامي فيجاك أيرو للتصنيع.

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الكلمات الدلالية:
الموارد البشرية تنمية الموارد صندوق تنمية الموارد البشرية هدف

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