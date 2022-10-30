للأمهات.. 3 نصائح لوقاية طفلك من الإنفلونزا ونزلات البرد

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وجهت المنصة الرئيسة للتوعية بوزارة الصحة “عش بصحة”، اليوم الأحد، 3 نصائح لوقاية الطفل من الإنفلونزا ونزلات البرد.

وقالت في تغريدة على “تويتر”: “لوقاية طفلك من الإنفلونزا ونزلات البرد، احرص على أخذ لقاح الإنفلونزا، والإكثار من شرب السوائل، وتغطية الفم والأنف عند السعال”.

وقبل أيام، أعلنت وزارة الصحة أن الإنفلونزا الموسمية تسبب عددًا من المضاعفات أهمها، التهاب الرئتين، التهاب الشعب الهوائية، التهاب الأذن، تسمم الدم، والوفاة.

أعراض الإنفلونزا الموسمية

وأوضحت أن أعراض الإنفلونزا الموسمية تتمثل في:

1 – رجفة وتعرق.

2 – صداع.

3 – التهاب الحلق.

4 – سعال مستمر .

5 – ألم العضلات.

6 – جفاف وسيلان الأنف.

7 – ارتفاع درجة الحرارة أكثر من 38 درجة.

وفي وقت سابق، أطلقت الوزارة حملة توعوية للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية تحت شعار “اللحظة اللي ما تتمناها”، وتستهدف الفئات الأكثر تأثرًا بها مثل:

1 – الحوامل.

2 – كبار السن.

3 – عامة أفراد المجتمع.

4 -العاملين بالقطاع الصحي.

5 – المصابين بنقص المناعة.

6 – وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأكدت أن التطعيم آمن ولا توجد له آثار جانبية تُذكر، وأثبت فعاليته لسنين طويلة في جميع دول العالم، وأنه يمكن الوقاية من المرض من خلال الحصول على اللقاح، وضرورة ارتداء الكمامة، وغسل اليدين جيداً، وتجنُب ملامسة العينين والفم مباشرة، واستخدام المناديل عند العطاس أوالسُعال، والحرص على نظافة المكان.

وأشارت وزارة الصحة إلى أنها تسعى من خلال هذه الحملة إلى زيادة عدد المطعمين، وخفض معدل المصابين، وعدد المنومين في المستشفيات بسبب الإصابة بالإنفلونزا الموسمية.

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