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ارتفاع قتلى «حادثة التدافع» في كوريا الجنوبية إلى 146 وإصابة 150 آخرين
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ارتفاع قتلى «حادثة التدافع» في كوريا الجنوبية إلى 146 وإصابة 150 آخرين

ارتفاع قتلى «حادثة التدافع» في كوريا الجنوبية إلى 146 وإصابة 150 آخرين

ارتفاع قتلى «حادثة التدافع» في كوريا الجنوبية إلى 146 وإصابة 150 آخرين
١١:٣٢:٢٣ م، السبت، ٤ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

ارتفع عدد قتلى حادث التدافع في كوريا الجنوبية إلى 146 قتيلا وأكثر من 150 مصاباً، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز عربية.

فيما أفادت وكالة “يونهاب” للأنباء أن الحادث وقع فى سيئول خلال توافد حشد ضخم على منطقة بوسط العاصمة الكورية الجنوبية للاحتفال بأحد المناسبات.

وقالت الوكالة الرسمية إنه وقع حادث واسع النطاق بعد ظهر اليوم في إتايوان دونغ يونغسان جو في سيئول، حيث تجمعت الحشود لبدء الاحتفالات.

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وذكرت إدارة الإطفاء أنها تلقت تقارير واحدا تلو الآخر، بشأن أشخاص يشكون من صعوبة في التنفس، وما إلى ذلك بالقرب من فندق هاميلتون في إتايوان.

وأوضحت أن قسم الإطفاء الإنعاش القلبي والرئوي (CPR) قام بإسعافات لعشرات الأشخاص الذين أصيبوا بسكتة قلبية وتم نقلهم إلى مستشفى قريب.

وأشارت الوكالة إلى أن الحفلات أقيمت في أماكن مختلفة في عطلة نهاية الأسبوع، ويُعتقد أن الحادث وقع أثناء تجمع حشد في زقاق ضيق على طريق منحدر بالقرب من فندق هاميلتون.

وأكدت السلطات أن شرطة العاصمة سيئول ستنشئ مقرا للتحقيق في الظروف المحددة للحادث، مثل ما إذا كانت الشركات في إتايوان والمناطق المحيطة بها قد أوفت بإجراءات السلامة الخاصة بها.

الكلمات الدلالية:
أزمات قلبية الهالوين قتلى ومصابين كوريا الجنوبية

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