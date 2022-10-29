«فزعة وشجاعة وإقدام».. تفاصيل إنقاذ مواطن لطفلة من الغرق بالجبيل (فيديو)
تواصل – فريق التحرير:
روى المواطن علي المري تفاصيل إنقاذ طفلة صغيرة من الغرق بعد سقوطها في البحر بالجبيل .
وقال المري، في اتصال عبر السكايب مع قناة “الإخبارية”، إن السياج ارتفاعه 5 أمتار والبحر عميق وعندما سمع صراخ الطفلة وهم بالإسراع نحو الصوت، رأى تجمعا من الناس.
وتابع المواطن علي المري: “عندما اقترب من السياج وجد طفلة سقطت من البحر، ولم يفكر دقيقة وألقى بنفسه في المياه وتمكن من إنقاذها”.
وأوضح في حديثه : “الحمد لله تمكنت من إنقاذ الطفلة، والخروج بها إلى بر الأمان وكانت في حالة إغماء من هول الصدمة وعمرها حوالي 4 أو 5 سنوات”.
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