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«فزعة وشجاعة وإقدام».. تفاصيل إنقاذ مواطن لطفلة من الغرق بالجبيل (فيديو)
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«فزعة وشجاعة وإقدام».. تفاصيل إنقاذ مواطن لطفلة من الغرق بالجبيل (فيديو)

«فزعة وشجاعة وإقدام».. تفاصيل إنقاذ مواطن لطفلة من الغرق بالجبيل (فيديو)

«فزعة وشجاعة وإقدام».. تفاصيل إنقاذ مواطن لطفلة من الغرق بالجبيل (فيديو)
٠٩:١٥:٣١ م، السبت، ٤ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

روى المواطن علي المري تفاصيل إنقاذ طفلة صغيرة من الغرق بعد سقوطها في البحر بالجبيل .

وقال المري، في اتصال عبر السكايب مع قناة “الإخبارية”، إن السياج ارتفاعه 5 أمتار والبحر عميق وعندما سمع صراخ الطفلة وهم بالإسراع نحو الصوت، رأى تجمعا من الناس.

وتابع المواطن علي المري: “عندما اقترب من السياج وجد طفلة سقطت من البحر، ولم يفكر دقيقة وألقى بنفسه في المياه وتمكن من إنقاذها”.

وأوضح في حديثه : “الحمد لله تمكنت من إنقاذ الطفلة، والخروج بها إلى بر الأمان وكانت في حالة إغماء من هول الصدمة وعمرها حوالي 4 أو 5 سنوات”.

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