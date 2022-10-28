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«الخارجية الصينية»: العلاقات مع الولايات المتحدة تمر بـ«منعطف حاسم»
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«الخارجية الصينية»: العلاقات مع الولايات المتحدة تمر بـ«منعطف حاسم»

«الخارجية الصينية»: العلاقات مع الولايات المتحدة تمر بـ«منعطف حاسم»

«الخارجية الصينية»: العلاقات مع الولايات المتحدة تمر بـ«منعطف حاسم»
٠٨:٥٤:٤١ م، الجمعة، ٣ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قال وزير الخارجية الصيني، وانج يي، إن العلاقات الصينية الأمريكية تمر بمنعطف حاسم وإن المجتمع الدولي بشكل عام يتطلع إلى أن يطور البلدان علاقة مستقرة.

وأكد في بيان نشرته الوزارة، اليوم، أنه أبلغ السفير الأمريكي الجديد لدى بكين نيكولاس بيرنز، أن بإمكانه أن يصبح جسرًا يربط بين البلدين.

وأوضح أن العلاقات الصينية الأمريكية تمر بمنعطف حاسم، وأنه يجب ألا تحاول الولايات المتحدة بعد الآن التعامل مع الصين من وجهة نظر القوة، ومحاولات قمع واحتواء تنمية الصين. حسب «سبوتنيك».

المراجعة الأمريكية تزيد من حدة المنافسة الدولية

وفي وقت سابق، شدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، أن المراجعة الأمريكية تزيد من حدة المنافسة بين القوى الكبرى ومواجهة الكتلة، وتستخدم الأسلحة النووية كأدوات لتعزيز أجندة أمريكا الجيوسياسية.

يأتي هذا في وقت تطالب فيه الصين، أمريكا على التخلي عن عقلية الحرب الباردة ومنطق الهيمنة، واتباع سياسة نووية عقلانية ومسؤولة، والوفاء بمسؤوليتها الخاصة والأولية في نزع السلاح النووي.

إستراتيجية الدفاع الجديدة لوزارة الدفاع الأمريكية تحذر

من ناحية أخرى، أكدت إستراتيجية الدفاع الجديدة لوزارة الدفاع الأمريكية أن “الصين لا تزال تمثل التحدي الأمني الأكبر للولايات المتحدة على الرغم من العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، محذرة من أن الصين تعمل على تقويض التحالفات الأمريكية في المحيطين الهندي والهادئ.

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الكلمات الدلالية:
أمريكا الحرب الباردة الصين العلاقات الصينية الأمريكية

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