الكرملين يتهم واشنطن بالوقوف وراء رفض كييف التفاوض مع موسكو

تواصل – فريق التحرير:

أعلن الكرملين، اليوم، اتهامه الولايات المتحدة الأمريكية بالوقوف وراء رفض النظام الأوكراني التفاوض مع موسكو.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن أي مفاوضات تحتاج إلى طرفين، لذلك سننتظر تغييرًا في موقف الرئيس الأوكراني الحالي، أو خليفته.

وأكد في تصريحات له، اليوم، أنه لا توجد أي إمكانية للتوصل لاتفاقيات بشأن أوكرانيا في ضوء رفض كييف للحوار، حيث إن هناك حاجة إلى طرفين للمفاوضات، حسب «روسيا اليوم».

وأضاف أنه للتفاوض مع أوكرانيا يجب انتظار حدوث تغيير في موقف الرئيس الأوكراني الحالي فلاديمير زيلينسكي، أو موقف الرئيس الذي سيخلفه، ويغير موقفه لصالح الشعب الأوكراني.

الرئيس الأوكراني: المفاوضات مع الروس لا جدوى منها

وفي وقت سابق، وقع رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي مرسومًا بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني بشأن عدم إجراء مفاوضات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤكدًا أن المفاوضات ليست متوقفة ولكنها تسير ببطء ولا أرى أي نتيجة منها حتى الآن، المفاوضات هي الطريقة الوحيدة لوقف نزيف الدماء.

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