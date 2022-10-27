الخميس، ٢ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
عاجل.. صدور ثلاثة أوامر ملكية
أمانة جدة: مصادرة 17 طنًا من الخضراوات والفواكه
وظائف شاغرة بمجمع الملك فهد الطبي العسكري لمختلف المؤهلات
ولي العهد في مملكة البحرين يُشيد بالإعلان عن تأسيس 5 شركات استثمارية إقليمية في عدة دول
الكرملين يتهم واشنطن بالوقوف وراء رفض كييف التفاوض مع موسكو
عاجل.. بوابة ديوان المظالم تعلن التوقف مؤقتًا لهذه المدة

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

الكرملين يتهم واشنطن بالوقوف وراء رفض كييف التفاوض مع موسكو

الكرملين يتهم واشنطن بالوقوف وراء رفض كييف التفاوض مع موسكو

الكرملين يتهم واشنطن بالوقوف وراء رفض كييف التفاوض مع موسكو
٠٢:٤٩:٠٦ م، الخميس، ٢ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلن الكرملين، اليوم، اتهامه الولايات المتحدة الأمريكية بالوقوف وراء رفض النظام الأوكراني التفاوض مع موسكو.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن أي مفاوضات تحتاج إلى طرفين، لذلك سننتظر تغييرًا في موقف الرئيس الأوكراني الحالي، أو خليفته.

وأكد في تصريحات له، اليوم، أنه لا توجد أي إمكانية للتوصل لاتفاقيات بشأن أوكرانيا في ضوء رفض كييف للحوار، حيث إن هناك حاجة إلى طرفين للمفاوضات، حسب «روسيا اليوم».

وأضاف أنه للتفاوض مع أوكرانيا يجب انتظار حدوث تغيير في موقف الرئيس الأوكراني الحالي فلاديمير زيلينسكي، أو موقف الرئيس الذي سيخلفه، ويغير موقفه لصالح الشعب الأوكراني.

الرئيس الأوكراني: المفاوضات مع الروس لا جدوى منها

وفي وقت سابق، وقع رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي مرسومًا بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني بشأن عدم إجراء مفاوضات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤكدًا أن المفاوضات ليست متوقفة ولكنها تسير ببطء ولا أرى أي نتيجة منها حتى الآن، المفاوضات هي الطريقة الوحيدة لوقف نزيف الدماء.

اقرأ أيضًا:

الرئيس الأوكراني: عودة المفاوضات مع روسيا ممكنة.. ولكن بشرط

الكلمات الدلالية:
أوكرانيا الأزمة الأوكرانية الكرملن المفاوضات بوتين روسيا

مواد ذات صلة

المزيد
روسيا: لن نصدر النفط بأسعار يحددها الغرب حتى وإن تكبدنا خسائر

روسيا: لن نصدر النفط بأسعار يحددها الغرب حتى وإن تكبدنا خسائر

٠١:٠٩ ص، الخميس، ٢١ يوليو ٢٠٢٢
بدء تطبيق نظام الشراء الإلكتروني المباشر بالمستشفيات الحكومية

بدء تطبيق نظام الشراء الإلكتروني المباشر بالمستشفيات الحكومية

٠٨:٣٣ ص، الأربعاء، ٠٣ مايو ٢٠١٧
بفضل الله.. إنقاذ حاج ستيني توقف قلبه دقيقتين في الحرم

بفضل الله.. إنقاذ حاج ستيني توقف قلبه دقيقتين في الحرم

٠٢:٢٢ م، الأربعاء، ١٤ سبتمبر ٢٠١٦
الأسبوع المقبل.. المملكة تستقبل أول فوج من حجاج بيت الله

الأسبوع المقبل.. المملكة تستقبل أول فوج من حجاج بيت الله

٠٧:٢٦ م، الأربعاء، ٢٢ يوليو ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *