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النفط يرتفع 3% بسبب زيادة الصادرات وتراجع الدولار

النفط يرتفع 3% بسبب زيادة الصادرات وتراجع الدولار

النفط يرتفع 3% بسبب زيادة الصادرات وتراجع الدولار
٠٢:٢٩:٣٨ ص، الخميس، ٢ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

صعدت أسعار النفط بنحو 3%، بختام تعاملات أمس الأربعاء،  بعد ارتفاع صادرات الخام الأمريكية إلى مستوى قياسي، وتشغيل مصافي التكرير في البلاد عند مستويات أكبر من المعتاد لهذا الوقت من العام.

وكذلك أدى تراجع الدولار، إلى دعم الاتجاه الصعودي لأسعار النفط، حيث تراجع الدولار إلى مستوى متدن، أمس، أمام الجنيه الاسترليني.

وهبط مؤشر الدولار الأمريكي 1.2% مما يجعل النفط أرخص بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، حسب “Investing”.

أسعار النفط الآن

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.17 دولار، أو 2.3% إلى 95.69 دولار للبرميل عند التسوية، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.59 دولار، أو 3% إلى 87.91 دولار للبرميل عند التسوية.

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زيادة الصادرات الأمريكية

رتفعت صادرات النفط الخام إلى 5.1 مليون برميل يوميا، وهو المستوى الأعلى على الإطلاق؛ وأرجع المتعاملون ارتفاع الصادرات إلى اتساع الهامش بين سعري خامي غرب تكساس وبرنت.

كما لا يزال إنتاج مصافي التكرير مرتفعا ويمثل ما يقرب من 89 بالمئة من الطاقة الإنتاجية، وهو أعلى من المعتاد في هذا الوقت من العام.

الكلمات الدلالية:
أسعار النفط الخام الأمريكي خام برنت خام غرب تكساس

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