صفارات الإنذار تدوي في سماء العاصمة الأوكرانية

تواصل – فريق التحرير:

انطلقت مساء اليوم الأربعاء، صافرات الإنذار لتدوي في سماء العاصمة الأوكرانية كييف وما حولها من المدن القريبة.

وفي وقت سابق، كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي، اليوم ، أن روسيا تستخدم نحو 400 مسيرة إيرانية في هجماتها على العاصمة الأوكرانية كييف.

وكان الجيش الأوكراني أعلن في 10 أكتوبر أن سلسلة من الهجمات الروسية طالت عشرات المدن من ضمنها كييف، تمت عبر طائرات درون إيرانية الصنع من طراز شاهد-136، أطلقت من أراضي بيلاروسيا وشبه جزيرة القرم.

فيما نفت موسكو في السابق، الاستعانة بمسيرات إيرانية، مؤكدة أن لديها القدرات الهجومية الكافية، أيضا أنكرت إيران تزويد روسيا بطائرات مسيرة لاستخدامها في أوكرانيا.

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يذكر أنه على الرغم من النفي الروسي والإيراني على السواء، إلا أن قضية المسيرات دفعت الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على مسؤولين وكيانات إيرانية.

كذلك دعا زيلينسكي، أمس الثلاثاء، المشاركين في مؤتمر لإعادة إعمار أوكرانيا، إلى الالتزام بتغطية عجز الميزانية المتوقع لبلاده العام المقبل بقيمة 38 مليار دولار.

وقال الرئيس الأوكراني خلال مداخلة عبر الفيديو في المؤتمر الدولي الذي انعقد، الثلاثاء، في برلين: “في هذا المؤتمر بالذات نحتاج إلى اتخاذ قرار بشأن المساعدة في تغطية عجز ميزانية العام المقبل لأوكرانيا”.

وأضاف أنه بالنسبة لبلاده “هذا مبلغ كبير للغاية، إنه عجز قدره 38 مليار دولار”.

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