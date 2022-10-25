الآن.. شاهد كسوف الشمس جزئيًا في مكة المكرمة

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تشهد مكة المكرمة الآن، كسوفًا جزئيًا للشمس، وذلك بالتزامن مع كسوف الشمس الذي تشهده كافة مراحله ولكن بنسب متفاوتة، حيث تُصلى الآن صلاة الكسوف في المسجد الحرام، وفي المسجد النبوي.

الكسوف بدأ في المملكة من القريات وطريف

وبدأ الكسوف الجزئي للشمس أول ما بدأ في المملكة في القريات وطريف عند الساعة 01:02 ظهراً، ثم يبدأ ظل القمر يزحف ناحية الجنوب والجنوب الشرقي، وآخر موضع يصله الكسوف هو الوديعة عند الساعة 01:55م.

أكبر كسوف في الخفجي، وأقله في صامطة

وأوضح على حسابه في «تويتر»، أن أعظم ما تكون نسبة الكسوف الجزئي في سماء المملكة في محافظة الخفجي بنسبة 41.5%، وأقل نسبة في صامطة في جازان بنسبة 16%، مشيرًا إلى وقت الكسوف على مدن ومناطق المملكة من بدايته وحتى نهايته، هو على النحو التالي:

«التعليم» تُحذر الطلاب من خطورة النظر إلى الشمس

كما وجهت وزارة التعليم تُحذيرًا عاجلًا لجميع الطلاب من خطورة النظر إلى الشمس مباشرة وقت الكسوف، مؤكدة أنه حفاظًا على صحة الجميع فإنها تُنبّه جميع الطلاب إلى خطورة النظر إلى الشمس بشكل مباشر في وقت الكسوف اليوم؛ سائلين الله لكم الصحة والعافية.

فيما أعلن التجمع الصحي بالقصيم، أن النظارات الشمسية العادية، حتى تلك المعتمة للغاية، أو المرشحات محلية الصنع، ليست آمنة للنظر إلى الشمس.

سبب حدوث الكسوف الكلي للشمس

وأوضح أن الكسوف الكلي للشمس يحدث عند تحرك القمر بين الأرض والشمس، ويتسبب القمر في منع ضوء الشمس من الوصول إلى الأرض، حيث يلقى بظلاله على كوكب الأرض.

ويعتبر هذا الكسوف هو الثاني والأخير سنة 2022، وستشهد مكة المكرمة الكسوف الجزئي لمدة ساعتين و 7 دقائق، إبتداءً من الساعة 01:33 بعد الظهر وسيصل الكسوف ذروته العظمى عند الساعة 02:39 بعد الظهر بنسبة (22.1%) وسينتهي عند الساعة 03:40 عصرًا.

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