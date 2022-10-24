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الدفاع المدني ينقذ عائلة من حريق اندلع بمنزلهم في ينبع
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الدفاع المدني ينقذ عائلة من حريق اندلع بمنزلهم في ينبع

الدفاع المدني ينقذ عائلة من حريق اندلع بمنزلهم في ينبع

الدفاع المدني ينقذ عائلة من حريق اندلع بمنزلهم في ينبع
٠٨:٤١:٠١ م، الإثنين، ٢٨ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

باشرت فرق الدفاع المدني، مساء اليوم الإثنين، إنقاذ عائلة من حريق اندلع بمنزلهم في ينبع.

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن مدني ينبع تمكن من إنقاذ عائلة من حريق اندلع بمنزلهم.

وقبل أيام، تمكن الدفاع المدني بالدمام، من إخماد حريق هائل بمستودع سيراميك، بعد جهود كبيرة من رجال الدفاع المدني.

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ونشر حساب مديرية الدفاع المدني عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، صورًا من جهود إخماد الحريق، مؤكدًا عدم وقوع إصابات- ولله الحمد-.

وتظهر الصور مشاهد مما أسفر عنه الحريق من موقع الحادث والتي طالت المئات من العبوات داخل المستودع.

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إنقاذ عائلة من حريق بينبع الدفاع المدني حريق ينبع

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