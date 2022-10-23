وظائف في الخطوط الحديدية «سار» بعدة تخصصات.. موعد ورابط التقديم

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار” عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات للعمل في عدة مدن، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية: