وظائف في الخطوط الحديدية «سار» بعدة تخصصات.. موعد ورابط التقديم
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار” عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات للعمل في عدة مدن، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
- مدير الميزانية.
- بايونير.
- طيار القطار الرئيسي.
- رئيس قسم التفتيش على الحريق.
- مشغل المحطات والساحة.
- فني صيانة.
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- قائد فريق الصيانة.
- أخصائي إدارة المواهب والأداء.
- محلل أول إدارة المواهب والأداء.
- خبير عمليات سلامة الشبكات.
- مهندس أول التصميم المدني.
- محلل اول.
- رئيس قسم التشغيل المالي والاقتصادي.
- وغيرها …
طريقة التقديم :
و أوضحت الشركة أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 23 أكتوبر 2022م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
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