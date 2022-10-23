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روسيا تقصف مستودعا لوقود الطائرات وسط أوكرانيا
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روسيا تقصف مستودعا لوقود الطائرات وسط أوكرانيا

روسيا تقصف مستودعا لوقود الطائرات وسط أوكرانيا

روسيا تقصف مستودعا لوقود الطائرات وسط أوكرانيا
٠٩:٢٣:٤٥ م، الأحد، ٢٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قصفت القوات الروسية، اليوم الأحد، مستودعا كان يحتوي على أكثر من 100 ألف طن من وقود الطائرات، في مقاطعة تشيركاسي بوسط أوكرانيا، وفقا لما أعلنته وزارة الدفاع الروسية.

وأضافت الوزارة، في بيان لها، أنه خلال الساعات الماضية، واصلت قواتها شن ضربات بأسلحة بعيدة المدى عالية الدقة تطلق من الجو، على مواقع القيادة العسكرية ومنظومة الطاقة في أوكرانيا، مؤكدة أن كافة المواقع المستهدفة تمت إصابتها.

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وتابعت أنه “تم صد جميع الهجمات الأوكرانية على محاور كراسني ليمان (مقتل أكثر من 70 جنديا أوكرانيا) وجنوب دونيتسك (أكثر من 40 قتيلا) وكوبيانسك (20 قتيلا) وخيرسون (90 قتيلا)، موضحة أنه تم أيضا تدمير خمسة مستودعات ذخيرة للقوات الأوكرانية في خاركيف وخيرسون ودونيتسك ومدينة نيكولايف.

وأشارت الدفاع الروسية، إلى أنه تم إسقاط 15 طائرة أوكرانية بدون طيار في مناطق متفرقة، واعتراض ست قذائف من راجمات الصواريخ الأمريكية HIMARS وصاروخ HARM مضاد للرادار.

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الكلمات الدلالية:
أوكرانيا الأزمة الأوكرانية الدفاع الروسية روسيا

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