متظاهرون يقتحمون مقر حكومة النيل الأزرق بالسودان (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

اقتحم متظاهرون في السودان، مساء اليوم الأحد، مقر حكومة ولاية النيل الأزرق وقاموا بإضرام النيران فيه تعبيرا عن غضبهم بسبب الاشتباكات القبلية الأخيرة.

وأعلنت مصادر طبية بالسودان، مقتل 150 شخصًا وجرح 86 آخرين نتيجة اشتباكات قبلية بين قبائل الهوسا ومجموعة قبائل الفونج في منطقة ود الماحي بولاية النيل الأزرق.

وتسببت اشتباكات الأسبوع الماضي بين أفراد من قبيلة الهوسا وقبائل أخرى في قرية ود الماحي شرق مدينة الروصيرص إلى مقتل العديد من الأشخاص.

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في سياق متصل، أفادت السلطات السودانية بارتفاع ضحايا الاقتتال العرقي جنوبي البلاد إلى 200 شخص، ودعا المسؤولون المنظمات الإنسانية إلى المساعدة في دفن الجثث.

وقال المدير التنفيذي للمجلس المحلي في منطقة ود، الماحي عبد العزيز الأمين، إن “حوالى 200 شخص قتلوا” في ثلاث قرى “وبعض الجثث لم يتم دفنها حتى الآن.

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