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روسيا تُدمر مستودعًا أوكرانيًا يحوي 100 ألف طن من وقود الطائرات

روسيا تُدمر مستودعًا أوكرانيًا يحوي 100 ألف طن من وقود الطائرات

روسيا تُدمر مستودعًا أوكرانيًا يحوي 100 ألف طن من وقود الطائرات
٠٤:٤٤:٥١ م، الأحد، ٢٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنها دمرت اليوم مستودعًا في أوكرانيا يحوي 100 ألف طن من وقود الطائرات.

وأوضحت في تصريحات لها، أنها دمرت في شيركاسكي خزانات تحوي أكثر من 100 ألف طن من وقود الطائرات والمدرعات للجيش الأوكراني.

مقتل طيارَين في حادث تحطم مقاتلة روسية

في الوقت نفسه، كشفت وسائل إعلام روسية، عن مقتل طيارَين في حادث تحطم طائرة من طراز سوخوي 30 في سيبيريا بعد اصطدامها بمبنى سكني.

وأوضحت تقارير عسكرية، أن طائرة عسكرية سقطت اليوم على مبنى سكني في إيركوتسك جنوبي سيبيريا.

الطائرة سقطت خلال طلعة تدريبية بمدينة ايركوتسك

وأكدت وزارة الطوارئ الروسية، مصرع طيارين في تحطم مقاتلة من طراز سوخوي 30 خلال طلعة تدريبية بمدينة ايركوتسك.

وقال حاكم مقاطعة إيركوتسك، إن الطائرة العسكرية سقطت على مبنى من طابقين في إيركوتسك جنوبي سيبيريا.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن وزير الدفاع الروسي بحث مع نظيره الفرنسي إمكانية استخدام أوكرانيا لقنبلة نووية واتهام روسيا.

يأتي هذا بعد أيام، من مصرع 13 شخصًا على الأقل بينهم ثلاثة أطفال إثر تحطم طائرة حربية روسية من طراز سوخوي، بمبنى سكني في مدينة ييسك الواقعة على بحر آزوف في منطقة كراسنودار قرب الحدود الأوكرانية.

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الكلمات الدلالية:
الأزمة الأوكرانية روسيا شيركاسكي مستودع أوكراني وقود الطائرات

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