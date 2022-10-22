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أمريكا.. مصرع شخصين إثر اصطدام طائرة بمبنى (فيديو)
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أمريكا.. مصرع شخصين إثر اصطدام طائرة بمبنى (فيديو)

أمريكا.. مصرع شخصين إثر اصطدام طائرة بمبنى (فيديو)

أمريكا.. مصرع شخصين إثر اصطدام طائرة بمبنى (فيديو)
٠١:٤٢:٣٢ ص، الأحد، ٢٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل- وكالات:

نشرت وسائل إعلام أمريكية، فيديو وثقته كاميرا مراقبة يرصد لحظة اصطدام طائرة خفيفة بمبنى في ولاية نيوهامبشير، أعقبه حريق اندلع في المبنى، ما ادى إلى مصرع طاقم الطائرة الإثنين.

وأكد مسؤولو المدينة على صفحتهم على “فيسبوك” عدم إصابة أي من سكان المبنى الذي اصطدمت به الطائرة لكن “راكبي الطائرة لقيا مصرعهما”.

وأعلنت إدارة الطيران الفيدرالية والمجلس الوطني لسلامة النقل فتح تحقيق في الحادث وذكرت أن المجلس سيكون مسؤولا عن التحقيق وسيكشف عن نتائجه أولا بأول.

وقال رئيس بلدية كين، جورج هانسيل، للأسوشيتدبرس إن شخصين على متن الطائرة لقيا مصرعهما دون الكشف عن هويتيهما.

وأضاف أن الطائرة أصابت حظيرة من طابقين متصلة بمبنى سكني تقطنه عدة عائلات. وجرى إجلاء الأشخاص الثمانية من المبنى السكني بسبب الحريق اللاحق ونقلهم عقب الحادث.

وتابع قائلا “نحن محظوظون للغاية في بعض النواحي لأن الطائرة لم تصطدم بجزء من المبنى حيث يتواجد الأفراد. يبدو واضحا أن هذا كان من الممكن أن يكون أسوأ بكثير، ولكن أي خسارة في الأرواح مأساة”.

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