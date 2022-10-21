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عسكريون أمريكيون: روسيا تستعد لفتح جبهة ضد أوكرانيا من بيلاروسيا
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عسكريون أمريكيون: روسيا تستعد لفتح جبهة ضد أوكرانيا من بيلاروسيا

عسكريون أمريكيون: روسيا تستعد لفتح جبهة ضد أوكرانيا من بيلاروسيا

عسكريون أمريكيون: روسيا تستعد لفتح جبهة ضد أوكرانيا من بيلاروسيا
١٠:٥٦:١٧ م، الجمعة، ٢٥ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢١ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشف عسكريون أمريكيون، أن السلطات روسيا تستعد لفتح جبهة ضد أوكرانيا من بيلاروسيا.

روسيا تحشد المقاتلين في بيلاروسيا

ونقلت نيويورك تايمز عن مسؤولين، أن روسيا تحشد المقاتلين في بيلاروسيا لفتح جبهة جديدة وتعطيل تدفق المساعدات من بولندا.

فيما رد رئيس بيلاروسيا، بأن بلاده لا تحتاج إلى الحرب في هذه المرحلة، ولا تعتزم استخدام طائرات مسيرة محلية الصنع ضد أوكرانيا.

وقال وزير الخارجية الأمريكي: إن موقف روسيا التصعيدي في أوكرانيا يعكس موقفها الرافض لتسوية الأزمة دبلوماسيًا، مؤكدًا أنه لا إشارات حتى الآن على رغبة روسيا في الانخراط في الدبلوماسية بشأن أوكرانيا حتى الآن.

مساعدات بـ 1,5 مليار يورو لأوكرانيا شهريًا

وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أن الاتحاد الأوروبي يعتزم توفير مساعدات بقيمة 1,5 مليار يورو لأوكرانيا شهريًا.

فرض عقوبات غير مسبوقة على موسكو

وأوضحت وزيرة الخارجية الفرنسية، أن رد الاتحاد الأوروبي على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا كان تاريخيًا عبر فرض عقوبات غير مسبوقة على موسكو، مؤكدًا أن روسيا مستمرة في تهديد أمن أوروبا عبر تصعيدها في أوكرانيا.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه الرئاسة الأوكرانية استعادة 88 بلدة من القوات الروسية في منطقة “خيرسون”، مؤكدة أن القوات الأوكرانية تحقق “نتائج جيدة” في مواجهة الروس في المناطق الجنوبية.

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الكلمات الدلالية:
أوكرانيا الاتحاد الأوروبي بيلاروسيا جبهة ضد أوكرانيا روسيا

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