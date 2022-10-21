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القبض على مواطن في محافظة النماص لإيوائه 3 مخالفين لنظام أمن الحدود
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القبض على مواطن في محافظة النماص لإيوائه 3 مخالفين لنظام أمن الحدود

القبض على مواطن في محافظة النماص لإيوائه 3 مخالفين لنظام أمن الحدود

القبض على مواطن في محافظة النماص لإيوائه 3 مخالفين لنظام أمن الحدود
٠٩:١٦:٥٥ م، الجمعة، ٢٥ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢١ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

قبضت قوة المهمات والواجبات الخاصة بشرطة محافظة النماص على مواطن لإيوائه في سكن يعود إليه (3) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالة المخالفين لجهة الاختصاص، ومن آواهم إلى النيابة العامة.

وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير أن كل من يسهِّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفِّر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرِّض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضحَ أن هذه الجريمة تعدُّ من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلَّة بالشرف والأمانة، حاثًّا على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

الكلمات الدلالية:
السجن النيابة العامة عسير غرامة مالية محافظة النماص مخالفين نظام أمن الحدود

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