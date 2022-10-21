هل يترشح وزير الدفاع البريطاني لمنصب رئيس الوزراء؟ ومَنْ يدعم لرئاسة الحكومة؟

تواصل – فريق التحرير:

أعلن وزير الدفاع البريطاني “بن والاس”، أنه لا ينوي الترشح لمنصب رئيس الوزراء، مؤكدًا أنه يميل إلى دعم عودة جونسون لرئاسة الحكومة.

يأتي ذلك في أعقاب استقالة “ليز تراس” بعد 45 يومًا تقريبًا من تكليفها بالمنصب في أعقاب استقالة بوربس جونسون.

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية، ليز تراس، قد أعلنت استقالتها من زعامة حزب المحافظين، بعد نحو 6 أسابيع فقط من تعيينها.

وأكدت في كلمة لها، أن الحزب سيختار زعيمًا جديدًا له خلال أسبوع، وأنها أبلغت الملك بقرار الاستقالة من زعامة حزب المحافظين وقالت إنها ستواصل أداء مهامها حتى اختيار زعيم جديد.

وأضافت أنها استقالت من منصبها، لأنه لم يعد باستطاعتها الوفاء بالتزاماتها في ظل الوضع الراهن.

وأشارت إلى أنها ستبقى في منصب رئيسة الوزراء حتى انتخاب رئيس وزراء جديد.

وفي نقاش برلماني بين رئيسة حكومة بريطانيا وزعيم المعارضة، أكدت تراس أنها ستتخذ خطوات لحل المشكلات التي تواجهها المملكة المتحدة.

وأضافت أنها تعتذر عن ارتكاب أخطاء في الماضي لكن الصحيح فعله في هذه الظروف هو إجراء تغييرات، لافتة إلى أنها في منصبها منذ أقل من شهرين وأنها نجحت في وضع سقف أسعار فواتير الطاقة.

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