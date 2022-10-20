«vivo» تكشف عن هاتفها الجديد iQOO Neo 7 .. تعرف على المواصفات

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كشفت شركة Vivo الصينية المتخصصة في التكنولوجيا، أمس، عن أحدث إصداراتها في مجال الهواتف الذكية، هاتف iQOO Neo 7 ، الذي قالت إنه يأتي بمواصفات مميزة.

مواصفات هاتف iQOO Neo 7

يأتي الإصدار الجديد من “فيفو” iQOO Neo 7 برقاقة معالج Dimensity 9000 Plus التي ترتكز على دقة تصنيع 4 نانومتر.

ويأتي بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5، وسعة تخزين 256 جيجا بايت في سعة UFS 3.1، ومعدل تحديث 120Hz.

كما يدعم iQOO Neo 7 الإتصال بشبكات 5G، ويأتي بمنفذ USB C، مع مدخل 3.5مم للسماعات، ويتوفر iQOO Neo 7 بألوان البرتقالي، والأزرق، وأيضاً اللون الأسود.

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شاشة من “سامسونج” وكاميرا 16 ميجا بكسل

يتميز iQOO Neo 7 بشاشة E5 AMOLED من سامسونج بحجم 6.78 إنش، كما تدعم الشاشة جودة عرضFHD+، ومعدل تحديث 120Hz، وسطوع 1500 nit، كما يتوسط الشاشة ثقب للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 16 ميجا بيكسل.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يأتي iQOO Neo 7 بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل بميزة التثبيت البصري، مع مستشعر بزوايا عرض فائقة الإتساع بدقة 8 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل.

أيضاً يضم هذا الإصدار بطارية بقدرة 5000 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 120W، كما يأتي الهاتف بنظام تبريد يتضمن غرف حرارية.