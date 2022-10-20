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أول تعليق من جو بايدن على استقالة تراس.. ماذا قال؟

أول تعليق من جو بايدن على استقالة تراس.. ماذا قال؟

أول تعليق من جو بايدن على استقالة تراس.. ماذا قال؟
٠٩:٢٦:١٧ م، الخميس، ٢٤ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

علّق الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم، على قرار رئيسة الوزراء البريطانية، ليز تراس، بالاستقالة من منصبها، وانتخاب خليفة لها خلال أسبوع.

أمريكا وبريطانيا حليفتان

وقال بايدن، في بيان: “الولايات المتحدة والمملكة المتحدة حليفتان قويتان وصديقتان دائمتان، هذه حقيقة لن تتغير”.

وأضاف: “أشكر رئيسة الوزراء ليز تراس على شراكتها في مجموعة من القضايا، بينها تحميل روسيا مسؤولية حربها على أوكرانيا”.

وأكد بايدن: “سنواصل تعاوننا الوثيق مع حكومة المملكة المتحدة بينما نعمل معا لمواجهة التحديات العالمية التي تواجه الدولتين”.

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استقالة تراس والأزمة الاقتصادية

كانت رئيسة الوزراء البريطانية، ليز تراس، أعلنت استقالتها من زعامة حزب المحافظين، بعد نحو 6 أسابيع فقط من تعيينها.

وأكدت في كلمة لها، أن الحزب سيختار زعيمًا جديدًا له خلال أسبوع، وأنها أبلغت الملك بقرار الاستقالة من زعامة حزب المحافظين وقالت إنها ستواصل أداء مهامها حتى اختيار زعيم جديد.

وأضافت أنها استقالت من منصبها، لأنه لم يعد باستطاعتها الوفاء بالتزاماتها في ظل الوضع الراهن.

وأشارت إلى أنها ستبقى في منصب رئيسة الوزراء حتى انتخاب رئيس وزراء جديد.

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