«الأحوال المدنية»: 5 ضوابط تحكم تسجيل الأسماء في الهوية الوطنية

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت مصلحة الأحوال المدنية، أنه لا توجد قائمة أسماء محددة، وإنما هناك معايير لاختيار الأسماء.

وأوضحت عبر حساب وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية المخصص للرد على الاستفسارات واستقبال المقترحات والملاحظات، أن هناك 5 ضوابط تحكم تسجيل الأسماء في الهوية الوطنية، وهي على النحو التالي:

1 – يجوز تسجيل الاسم معرفًا بـ «ال» في الأسماء المتعارف عليها عند العرب قديمًا والدارجة بالمجتمع مثل؛ «البراء ، العنود، الجوهرة، الوليد».

2 – يسجل الاسم مجردًا من الألقاب، «السيد…».

3 – لا يسمح بتسجيل العبارات الإضافية في حقل الاسم، «المعروف بكذا… ».

4 – لا يسمح بتسجيل الأسماء المركبة، «محمد صالح، محمد مصطفى..».

5 – يمنع تسجيل الأسماء المخالفة للشريعة الإسلامية، «عبد الرسول».

شروط تسجيل وتغيير الأسماء في الهوية الوطنية

وفي وقت سابق، كشف المتحدث الرسمي للأحوال المدنية محمد الجاسر، عن شروط تسجيل وتغيير الأسماء في الهوية الوطنية، موضحًا موقف من هم دون 18 عامًا في حالة التقدم بطلب تغيير أسمائهم.

وأوضح إنه لا يُسمح بتقديم طلب تغيير اسم لمن هم أقل من 18 عامًا بنفسه؛ لأنه لم يبلغ سن الرشد وفقًا للنظام، مشيرًا إلى أن من يحق له التقدم بطلب لتغيير اسمه هو والده وأمه، أو يوكل أحدهما الآخر في هذا الأمر.

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