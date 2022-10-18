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ملك ماليزيا يقلّد رئيس هيئة الأركان العامة وسام «القائد الشجاع»
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ملك ماليزيا يقلّد رئيس هيئة الأركان العامة وسام «القائد الشجاع»

ملك ماليزيا يقلّد رئيس هيئة الأركان العامة وسام «القائد الشجاع»

ملك ماليزيا يقلّد رئيس هيئة الأركان العامة وسام «القائد الشجاع»
٠٦:١٦:٥٩ م، الثلاثاء، ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٨ أكتوبر ٢٠٢٢
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قلد جلالة السلطان عبدالله بن السلطان أحمد شاه ملك ماليزيا اليوم، معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، وسام القـوات المسلـحة الماليـزية الفـخري “القائد الشجاع” من الدرجة الأولى، وذلك في القصر الملكي بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.

كما قلّد ملك ماليزيا كلًا من قائد منطقة المدينة المنورة اللواء الركن فهد الجهني وقائد المنطقة الغربية اللواء الطيار الركن أحمد الدبيس، وسام «القائد المخلص» من الدرجة الثانية، وقلدّ الملحق العسكري في سفارة المملكة في ماليزيا وبروناي دار السلام العميد الركن عبدالله اليميني وسام «المحارب الشجاع» من الدرجة الثالثة.

ويأتي هذا التقليد تقديرًا لجهودهم المبذولة في تعزيز وتقوية العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين القوات المسلحة السعودية ونظيرتها الماليزية.

الكلمات الدلالية:
السعودية رئيس هيئة الأركان العامة ماليزيا ملك ماليزيا

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