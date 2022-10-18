تحذير عاجل من «التعليم» للطلاب وأولياء الأمور والمعلمين: سنة سجن وغرامة 500 ألف ريال

تواصل – فريق التحرير :

شددت وزارة التعليم على منع التصوير في المدارس والمنشآت التعليمية من جميع منسوبي التعليم والطلبة وأولياء الامور وغيرهم.

وأكدت أن هذه الأفعال مخالفة نظامية، مشيرة إلى أهمية التقيد بما صدر من النيابة العامة عبر موقعها الرسمي من تعليمات تعني بهذه الجانب وفقا ما تقضي به الأنظمة واللوائح والتعليمات ، منبها على إدارات التعليم برصد المخالفات وإكمال اللازم بشأنها، حسب صحيفة اليوم.

وكانت النيابة العامة أوضحت أن كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية سواء المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا أو ما في حكمها، أو التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة سوف يعاقب:

– بالسجن مدة تصل إلى سنة.

– وغرامة مالية تصل إلى 500 ألف ريال،

– وحال كون الجاني حدثاً يعاقب طبقا للعقوبات المقررة في نظام الأحداث .

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