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برنامج ريف يضيف المشمش لمنتجات الدعم.. ويوضح الطريقة الصحيحة لتخزينه
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برنامج ريف يضيف المشمش لمنتجات الدعم.. ويوضح الطريقة الصحيحة لتخزينه

برنامج ريف يضيف المشمش لمنتجات الدعم.. ويوضح الطريقة الصحيحة لتخزينه

برنامج ريف يضيف المشمش لمنتجات الدعم.. ويوضح الطريقة الصحيحة لتخزينه
٠٨:٥٣:٥١ م، الإثنين، ٢١ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٧ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أكد برنامج ريف أنه تم إضافة المشمش للمنتجات المدعومة لدعم الإنتاج الزراعي في المملكة، والنهوض بالثروة الزراعية، موضحا الطريقة الأفضل والصحيحة لتخزينه.

طريقة التخزين حال النضج

– ضعها في الثلاجة

– تخلص من الثمار الفاسدة بشكل سريع

– احفضها في كيس ورقي أو عبوات بلاستيكية مغلقة

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طريقة التخزين عال عدم النضج

اتبع الخطوات التالية لمدة 5 أيام

– ضعها في كيس ورقي

– احفضها في مكان دافئ

– حافظ على تهوية جيدة للمكان

– تجنب وضعها تحت أشعة الشمس المباشرة.

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