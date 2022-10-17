برنامج ريف يضيف المشمش لمنتجات الدعم.. ويوضح الطريقة الصحيحة لتخزينه
تواصل – فريق التحرير:
أكد برنامج ريف أنه تم إضافة المشمش للمنتجات المدعومة لدعم الإنتاج الزراعي في المملكة، والنهوض بالثروة الزراعية، موضحا الطريقة الأفضل والصحيحة لتخزينه.
طريقة التخزين حال النضج
– ضعها في الثلاجة
– تخلص من الثمار الفاسدة بشكل سريع
– احفضها في كيس ورقي أو عبوات بلاستيكية مغلقة
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طريقة التخزين عال عدم النضج
اتبع الخطوات التالية لمدة 5 أيام
– ضعها في كيس ورقي
– احفضها في مكان دافئ
– حافظ على تهوية جيدة للمكان
– تجنب وضعها تحت أشعة الشمس المباشرة.
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المشمش #صار_مدعوم في #برنامج_ريف
وبهالطريقة تستمتع بأكله وقت أطول pic.twitter.com/XtiXpTnteh
— ريف السعودية (@ReefSaudi) October 17, 2022