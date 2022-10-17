برنامج ريف يضيف المشمش لمنتجات الدعم.. ويوضح الطريقة الصحيحة لتخزينه

تواصل – فريق التحرير:

أكد برنامج ريف أنه تم إضافة المشمش للمنتجات المدعومة لدعم الإنتاج الزراعي في المملكة، والنهوض بالثروة الزراعية، موضحا الطريقة الأفضل والصحيحة لتخزينه.

طريقة التخزين حال النضج

– ضعها في الثلاجة

– تخلص من الثمار الفاسدة بشكل سريع

– احفضها في كيس ورقي أو عبوات بلاستيكية مغلقة

اقرأ أيضا:

برنامج ريف يعلن إضافة 7 منتجات جديدة للدعم

طريقة التخزين عال عدم النضج

اتبع الخطوات التالية لمدة 5 أيام

– ضعها في كيس ورقي

– احفضها في مكان دافئ

– حافظ على تهوية جيدة للمكان

– تجنب وضعها تحت أشعة الشمس المباشرة.

اقرأ أيضا:

هل التسجيل في الأسر المنتجة متاح حالياً؟ برنامج ريف يجيب