بالفيديو.. أمريكا تطالب إيران بإطلاق سراح مواطنيها المحتجزين في سجن إيفين فورًا

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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أنها طالبت السلطات الإيرانية بإطلاق سراح مواطنيها المحتجزين في سجن إيفين فورًا.

وفي بيان لها، حذرت الوزارة، إيران بأنها تتحمل مسؤولية سلامة وأمن المواطنين الأمريكيين المحتجزين في سجن إيفين، وذلك بسبب الاضطرابات والحرائق التي اندلعت داخل السجن، مؤكدة أنها تتابع بشكل عاجل معظم التقارير عن الحادث.

مسيرات حاشدة لمئات من الإيرانيين

في الوقت نفسه خرج المئات من الإيرانيين في مسيرات حاشدة في الشوارع المحيطة بالسجن، مرددين هتافات ضد النظام الإيراني.

مقتل 4 وإصابة 61 في أحداث سجن إيفين

أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن مقتل 4 أشخاص و إصابة 61 جريحًا في الأحداث التي شهدها سجن إيفين في ‎طهران ليلة أمس.

اندلاع حريق في سجن إيفين

وكان حريق اندلع السبت في سجن إيفين بطهران حيث يُحتجز العديد من المعتقلين السياسيين ومزدوجي الجنسية في إيران، وأفاد شهود بأنهم سمعوا إطلاق نار.

إصابة ثمانية أشخاص في الاضطرابات

من جهتها، قالت وكالة أنباء (إرنا) الرسمية إن ثمانية أشخاص أصيبوا في الاضطرابات التي نشبت في السجن في أعقاب احتجاجات اندلعت في جميع أنحاء إيران على مدى الشهر الماضي؛ بسبب وفاة مهسا أميني.

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