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“الأرصاد”ينبه: ضباب وتدني في الرؤية على هذه المناطق حتى الصباح
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“الأرصاد”ينبه: ضباب وتدني في الرؤية على هذه المناطق حتى الصباح

“الأرصاد”ينبه: ضباب وتدني في الرؤية على هذه المناطق حتى الصباح

“الأرصاد”ينبه: ضباب وتدني في الرؤية على هذه المناطق حتى الصباح
١٢:٤٣:٠٩ ص، السبت، ١٩ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٥ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – من تكوّن ضباب على عدد من مناطق المملكة.

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن الحالة تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية، على هذه المناطق:

1 – منطقة المدينة المنورة، وتشمل “الرايس وينبع”.

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2 – منطقة مكة المكرمة، وتشمل “الشفا والطائف والهدا وثول وجدة ورابغ”.

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3 – المنطقة الشرقية، وتشمل “الجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة والأحساء والبطحاء والشيبة والعبيلة والعديد وحرض وذعبلوتن وسلوى”.

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وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الضباب والعوالق الترابية بدأت من الساعة الـ 12 من صباح اليوم وتستمر حتى الساعة 8 صباحًا، يصحبها تدنٍ في مدى الرؤية.

يأتي هذا في الوقت الذي هطلت فيه كميات غزيرة من الأمطار على عقبة المحمدية بتهامة شفا في محافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة.

فيما لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، وأبها والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

الكلمات الدلالية:
الأرصاد المدينة المنطقة الشرقية حالة الطقس ضباب مكة المكرمة

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