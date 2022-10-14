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“إكونومست”: السماح ببيع الكوكايين في المتاجر للأفراد بشكل قانوني في أمريكا
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“إكونومست”: السماح ببيع الكوكايين في المتاجر للأفراد بشكل قانوني في أمريكا

“إكونومست”: السماح ببيع الكوكايين في المتاجر للأفراد بشكل قانوني في أمريكا

“إكونومست”: السماح ببيع الكوكايين في المتاجر للأفراد بشكل قانوني في أمريكا
١٠:٠٦:٣٤ م، الجمعة، ١٨ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٤ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – وكالات:

كشفت صحيفة الـ “إكونومست”، أنه بعد تشريع الحشيش والشذوذ وتغيير جنس الأطفال في أمريكا، فقد تم تشريع قانون يسمح ببيع الكوكايين في المتاجر للأفراد بشكل قانوني.

ونقلت عن مصادر، أنه تم تشريع قانون يسمح ببيع الكوكايين في المتاجر للأفراد بشكل قانوني في الولايات المتحدة بعد فشلهم في القضاء على عصابات المخدرات، وأنه للقضاء على تلك العصابات لابد من جعل الكوكايين قانوني وبالتالي ستختفي.

إلغاء تجريم “حيازة المخدرات”

وفي وقت سابق، ألغت الولايات المتحدة تجريم “حيازة المخدرات” وشرّعت الماريجوانا في بعض الولايات وذلك فيما يعرف بـ”مبادرات المواطنين”، التي حسمت عدة ملفات مهمة بالنسبة لبعض الولايات، كتشريع القنب وعدم تجريم حيازة المخدرات بكميات صغيرة والإجهاض وغيرها.

وأصبحت ولاية أوريجون أول ولاية تبطل تجريم حيازة كميات صغيرة من الكوكايين والهيروين والميثامفيتامين والعقاقير الأخرى.

وفي نيوجيرسي وأريزونا، تم إقرار قوانين قوننة الماريجوانا للأغراض الترفيهية، الأمر الذي جعل حيازة كميات صغيرة مما كان يعتبر منذ فترة طويلة مخدرات قوية مخالفة كمخالفة المرور مثلاً، ولن يعاقب عليه بالسجن.

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الكلمات الدلالية:
أمريكا الماريجوانا بيع الكوكايين تشريع قانون عصابات المخدرات

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