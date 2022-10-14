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«تراس»: بريطانيا ستجتاز العاصفة وهدفي تحقيق الاستقرار

«تراس»: بريطانيا ستجتاز العاصفة وهدفي تحقيق الاستقرار

«تراس»: بريطانيا ستجتاز العاصفة وهدفي تحقيق الاستقرار
٠٤:٥٣:١١ م، الجمعة، ١٨ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٤ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قالت رئيسة وزراء بريطانيا، ليز تراس، إنها باقية في منصبها لحين تحقيق الاستقرار، مؤكدة أن هدفها الرئيس هو استقرار بريطانيا.

وأضافت “الاستمرار في منصبي هدفه تحقيق الاستقرار في ظل الوضع الصعب الذي نعيشه”.

بريطانيا ستجتاز العاصفة

وتابعت: “بريطانيا ستجتاز العاصفة وسنواصل العمل من أجل هذه الأمة”، مؤكدة أن وزير المالية الجديد سيقدم خطة لدعم الاقتصاد نهاية الشهر”.

وكشفت “تراس” عن الإبقاء على الزيادة على ضريبة الشركات في بريطانيا.

وكانت رئيسة وزراء بريطانيا “ليز تراس” قد عينت الوزير جيرني هانت وزيرًا للمالية بعد إقالة الوزير السابق كواسي كوارتنغ.

وأكد وزير المالية البريطاني، كواسي كوارتنغ، أنه تقدم باستقالته من منصبه بعد أن طلبت منه رئيسة الوزراء ليز تراس التنحي.

وأكد كوارتنغ بعد خروجه من الحكومة، أنه يدعم رؤية تراس لمواجهة الأزمة التي تمر بها بريطانيا، مؤكدًا دعمه أيضا للوزير الجديد الذي سيأتي مكانه.

وكانت وكالة “رويترز”، أفادت أن كوارتنغ وصل إلى مكتب رئيسة الوزراء ليز تراس في داونينغ ستريت، وسط تقارير تفيد بأن الحكومة ستتراجع عن التخفيضات الضريبية المزمعة

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الكلمات الدلالية:
الاقتصاد البريطاني بريطانيا رئيسة وزراء بريطانيا ليز تراس

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