نزهة عائلية تمنحك الهدوء والاسترخاء وتجديد الطاقة بحديقة الأمير محمد بن ناصر في جازان

تواصل- فريق التحرير:

يبحث البعض عن أماكن يمكن أن يقضي فيها يوم الإجازة، خاصة رفقة عائلته، حيث يحاول الخروج من الروتين اليومي وضغوط العمل ليوم يُنفّس فيه عن نفسه ويخرج من الروتين الأسبوع.

وفي هذه الفقرة التي تقدمها صحيفة “تواصل”، يوم الجمعة من كل أسبوع، لكل قرائها الكرام، والتي نرشح لكم فيها أحد الأماكن التي يمكنك أن تجد فيها غرضك وتقضي فيها وقتًا جميلًا يساعدك على الاستجمام والترفيه.

نقدم لكم اليوم نزهة لحديقة حديقة الأمير محمد بن ناصر في منطقة جازان، والتي تتيح لك وقتًا رائعًا رفقة عائلتك، يغير روتين يومك فتستجم وتعيش في هدوء بعيدًا عن الضجيج.

حديقة الأمير محمد بن ناصر

من أجمل الحدائق الموجودة في مدينة جيزان وذلك لما تتميز به من هدوئها، حيث تقع على تقاطع طريقي الملك فهد والأمير متعب بن عبدالعزيز، مما يشكل لموقعها أهمية كبيرة.

كما تتميز هذه الحديقة بوجود الأشجار والمساحات الخضراء والورود فيها مما يعطي بيئة نقية وهواء عليل.

حديقة العائلات

تعتبر حديقة الأمير محمد بن ناصر أحد أفضل الحدائق في جيزان، ويتردد عليها الكثير من العائلات.

كما تعتبر الحديقة ذات أهمية كبيرة وتتميز الحديقة بالهدوء والجو النقي ووجود مساحة كبيرة من المساحات الخضراء ويغطيها الكثير من الأشجار.

أفضل مكان سياحي

لتمضية نهار فريد، يمكنك ذلك من خلال بزيارة حديقة الأمير محمد بن ناصر جيزان المصنفة ضمن أفضل أماكن سياحية في جيزان للعائلات للتنزّه في أنحائها.

رُبما بصُحبة كتابٍ جيّد، أو برفقة أُناس مُقرّبين منك، فبانتظارك لحظات من المتعة والاسترخاء سوف تُمضيها في هذه الحديقة التي صُنّفت من أفضل حدائق جيزان.

أنشطة بحديقة الأمير محمد بن ناصر

1- جولات على المساحات الخضراء

من الرائع أن تبدأ نهارك في هذه الحديقة بجولة في أرجائها وتُشاهد الجمال الذي ستجده منتشراً هنا وهناك، لاسيما على أشجارها المورقة و مساحاتها الخضراء الرحبة.

مقاعد للجلوس

يجد البعض متعته في المشي ويجد البعض الآخر متعته في الجلوس والتأمل، لذلك بوسعك أن تستريح في المقاعد التي خُصصت للجلوس بالحديقة والمنتشرة في أرجائها.

رياضة المشي

متعة أُخرى ستحظى بها عند تأدية بعض الأنشطة الحركية وسط الأجواء الطبيعية الساحرة، إذ أن حديقة الأمير محمد بن ناصر تُوفّر مسارات خاصة بالمشي.

ألعاب أطفال

حرصت حديقة الأمير محمد بن ناصر في جيزان على توفير مساحة لعب خاصة بالأطفال حيث سيجدون بداخلها كل ما يُمتعهم.

الخدمات

تُقدّم الحديقة مرافق عامة وخدمات مختلفة من أهمها موقف للسيّارات بالإضافة إلى حمّامات عامة.

أوقات العمل بحديقة الأمير محمد بن ناصر في جيزان

السبت.. على مدار 24 ساعة

الأحد.. على مدار 24 ساعة

الإثنين.. على مدار 24 ساعة

الثلاثاء.. على مدار 24 ساعة

الأربعاء.. على مدار 24 ساعة

الخميس.. على مدار 24 ساعة

الجمعة.. على مدار 24 ساعة

أسعار الدخول

دخول مجّاني

موقع حديقة الأمير محمد بن ناصر

يمكنك الوصول إلى حديقة الأمير محمد بن ناصر في جيزان عبر خرائط جوجل بالضغط هنا .