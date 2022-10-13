التجارة: السجن والتشهير لمواطنين ومقيم مصري لارتكابهم الغش في بيع المعسلات

تواصل- واس:

شهرت وزارة التجارة بثلاثة مخالفين مواطنين سعوديين ومقيم من جنسية مصرية بعد صدور حكم قضائي يدينهم بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري ونظام العلامات التجارية، إثر تورطهم في بيع منتجات تبغ مغشوشة تحمل علامات تجارية مقلدة.

ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض المتضمن السجن لمدة تسعة أشهر للمدان الأول، وسجن المدان الثاني والثالث لمدة أربعة أشهر، وإغلاق المقر ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، وإبعاد المقيم وعدم السماح له بالعودة للعمل، ونشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفين.

وكانت الوزارة قد تلقت بلاغاً عن مخالفين يبيعون معسلات مغشوشة، حيث عُمل كمين للسيارة الناقلة للبضاعة، وضبطت بحوزة المقيم المدان 600 سطل معسل حجم 1 كيلو مغشوش.

وبالوقوف على مقر المخالفين الواقع بمنزل سكني في حي طويق غرب الرياض بالتعاون مع الحملات الأمنية المشتركة لشرطة منطقة الرياض ضبطت الفرق الرقابية لوزارة التجارة وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك منتجات التبغ المغشوشة، والتي تحمل علامات تجارية مقلدة.

كما ضبطت ست عاملات مخالفات لنظام الإقامة والعمل، ومجهولات الهوية داخل المقر بغرض إعداد وتعبئة المعسل المغشوش، وجرى إحالتهن للجهات المختصة.

واشتملت الكميات المضبوطة على 1500 سطل معسل حجم 1 كيلو مجهولة المصدر ومخالفة لنظامي الغش والعلامات، بالإضافة إلى 6200 عبوة فارغة، واستكرات تحمل علامات تجارية مقلدة تستخدم لأغراض التعبئة، و300 سطل فارغ أعدت للتعبئة، وكميات كبيرة من مادة الجلسرين المستخدمة في الغش، و10 أدوات تغليف حراري للبضاعة المقلدة والمغشوشة.

وتؤكد وزارة التجارة مواصلة ضبط مخالفي الأنظمة التجارية، واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، أو بهما معاً، وعقوبة التشهير وإبعاد العمالة المخالفة ومنعها من العودة للعمل.

وتحث الوزارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن المقرات والمنشآت المخالفة عبر تطبيق “بلاغ تجاري”، أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900.