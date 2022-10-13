«الأرصاد» يتوقع تساقط أمطار وعوالق ترابية ورياحًا نشطة على هذه المناطق

تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة، مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية.

في حين لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء من سواحل البحر الأحمر والخليج العربي.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18 – 38 على الجزئيين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 – 30 كيلو متر في الساعة على الجزء الجنوبي، وتصل إلى 40 كيلو متر في الساعة مع السحب الرعدية، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية تتحول تدريجياً إلى شمالية شرقية بسرعة 10 – 25 كيلو متر في الساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

أمطار رعدية على منطقة عسير

كما أصدر المركز ، تنبيهًا عن تكون أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، مشيرًا إلى أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 7 مساءً.

عوالق ترابية على الحناكية والمهد بالمدينة

ونبه المركز من عوالق ترابية على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية، على محافظتي الحناكية والمهد، مبينًا أن الحالة تبدأ الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى الساعة الخامسة مساء.

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