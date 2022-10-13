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رئيس ألمانيا داخل قطار ويتعرض لموجة من الانتقادات .. ما الأمر؟
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رئيس ألمانيا داخل قطار ويتعرض لموجة من الانتقادات .. ما الأمر؟

رئيس ألمانيا داخل قطار ويتعرض لموجة من الانتقادات .. ما الأمر؟

رئيس ألمانيا داخل قطار ويتعرض لموجة من الانتقادات .. ما الأمر؟
٠٣:٠٠:٥٩ ص، الخميس، ١٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٣ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تعرض الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، لموجة عنيفة من الانتقادات، بعد ظهوره بدون كمامة داخل قطار تابع لشركة السكك الحديدية الألمانية “دويتشه بان”.

وظهر الرئيس الألماني، في مقطع فيديو متداول، من داخل القطار بدون كمامة وهو يشرح خططه لزيارة مدينة نويشترليتس.

وسبب تعرض رئيس ألمانيا للانتقاد، أن قرار ارتداء الكمامة إجباريا في القطارات لا يزال ساريًا في البلاد.

في سياق متصل، أوضحت تسرستين جاميلين، المتحدثة باسم الرئيس، أن شتاينماير كان يرتدي كمامة طراز “إف إف بي-2 ” داخل القطار المحلي السريع.

وأضافت المسؤولة الألمانية، أن الرئيس الألماني نزع الكمامة لإلقاء بيان عبر الفيديو، كما أنه طُلِبَ منه نزع الكمامة للحظة من أجل التقاط صورة، وعاد بعد ذلك وارتدى الكمامة، على حد قولها.

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الكلمات الدلالية:
ألمانيا الكمامة رئيس ألمانيا فرانك فالتر شتاينماير كورونا

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