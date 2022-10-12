للهروب من موجة التضخم.. مسؤول أوروبي يناشد المصارف بهذا الأمر

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طالب فرانسوا فيليروا، حاكم بنك فرنسا، المصارف المركزية، بتنسيق سياساتها النقدية لأن إجراءاتها تؤثر على الاقتصادات الأخرى.

وقال إنه يجب أن تكون هناك إمكانية مشتركة للتنبؤ بصنع السياسات، حتى نتوصل إلى أقرب حل للتعاون إذا تجنبنا المفاجآت الكبيرة بين صانعي السياسة.

أسعار الفائدة المحايدة

وأشار إلى أن المركزي الأوروبي يجب أن يبلغ قبل نهاية العام، إلى ما يسمى بأسعار الفائدة “المحايدة”، التي لا تحفز الاقتصاد ولا تتسبب بإبطائه، وقدرها بـ 2%.

وتابع: “لن نوقف رفع المعدلات، لكننا سندخل إلى جزء آخر من الرحلة: جزء أكثر مرونة وربما أبطأ، يعتمد على تقييم اقتصادي دقيق في كل اجتماع على حدة”.

وكان المركزي الأوروبي قرر في اجتماعه في سبتمبر، أن التباطؤ الاقتصادي الحالي لن يؤدي لانخفاض التضخم بدرجة كافية مما أدى لارتفاع تاريخي قدره 0.75 نقطة للمعدلات الرئيسة الثلاثة، لتهدئة الاقتصاد على أمل إبطاء ارتفاع الأسعار.

وعلى إثر ذلك بلغ معدل التضخم في منطقة اليورو 10% على مدى عام في سبتمبر.

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