اليابان تأمر صاروخًا فضائيًا بتدمير نفسه بعد أن فشلت عملية إطلاقه

تواصل – فريق التحرير:

كشفت وسائل إعلام يابانية، أن صاروخًا فضائيًا أُمِر اليوم بتدمير نفسه بعد أن فشلت عملية إطلاقه.

وأوضحت وكالة الفضاء اليابانية “جاكسا”، أن صاروخًا فضائيًا تابعًا لها ومحملاً بأقمار اصطناعية تلقى أمرًا بالتدمير الذاتي بعد فشل عملية إطلاقه.

أول إخفاق لعملية إطلاق منذ عشرين عامًا

ونقل التلفزيون الياباني عن مسؤولين أن الصاروخ لا يمكنه مواصلة رحلته بأمان بسبب الخطر الذي قد يشكله إذا سقط على الأرض، لافتين إلى أنه أول إخفاق لعملية إطلاق منذ عشرين عامًا.

وأكدت السلطات المختصة أنها اتخذت إجراءات لتجنب حادث من هذا النوع، وأرسلت إشارة لتدمير الصاروخ، من دون أن تذكر تفاصيل عن سبب المشكلة.

سادس عملية إطلاق لصاروخ الوكالة اليابانية

وحسب “فرانس 24″، فإن هذه هي سادس عملية إطلاق لصاروخ الوكالة اليابانية “إيبسيلون” الذي يعمل بالوقود الصلب وبدأت رحلاته غير المأهولة في 2013، حيث قُطع البث المباشر لعملية إطلاق الصاروخ من مركز أوشينورا للفضاء في منطقة كاغوشيما (جنوب). واكتفى المعلّقون بالقول إنّ هناك مشكلة.

الصاروخ يبلغ ارتفاعه 26 مترًا ويزن 85 طنًا

ووفق تصريحات رسمية فإن الصاروخ الذي يبلغ ارتفاعه أكثر من 26 مترًا ويزن أكثر من 85 طنًا، يعتبر أصغر حجمًا من النموذج السابق الذي يعمل بالوقود السائل.