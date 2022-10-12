الأربعاء، ١٦ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٢ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
عاجل.. اكتشاف تسرب جديد في أحد خطوط نقل النفط لأوروبا
«حساب المواطن» يوضح أقل سن يحصل خلاله الشاب على الدعم
هاشتاق “حوقلوا” يتصدر التريند في المملكة.. ومغردون: سبب لدوام المعونة
بعد رفع الفائدة لأعلى مستوى منذ 10 سنوات.. التضخم في «كوريا الجنوبية» يتصدر جوجل المملكة
«تقويم التعليم»: بهذه الطريقة.. يمكنك تأدية اختبار الرخصة رغم عدم تأكيده
موسكو تعتقل 5 مواطنين روس و3 أوكرانيين بشبهة الضلوع في انفجار الجسر

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

اليابان تأمر صاروخًا فضائيًا بتدمير نفسه بعد أن فشلت عملية إطلاقه

اليابان تأمر صاروخًا فضائيًا بتدمير نفسه بعد أن فشلت عملية إطلاقه

اليابان تأمر صاروخًا فضائيًا بتدمير نفسه بعد أن فشلت عملية إطلاقه
٠٩:٣٥:٥٨ ص، الأربعاء، ١٦ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٢ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

كشفت وسائل إعلام يابانية، أن صاروخًا فضائيًا أُمِر اليوم بتدمير نفسه بعد أن فشلت عملية إطلاقه.

وأوضحت وكالة الفضاء اليابانية “جاكسا”، أن صاروخًا فضائيًا تابعًا لها ومحملاً بأقمار اصطناعية تلقى أمرًا بالتدمير الذاتي بعد فشل عملية إطلاقه.

أول إخفاق لعملية إطلاق منذ عشرين عامًا

ونقل التلفزيون الياباني عن مسؤولين أن الصاروخ لا يمكنه مواصلة رحلته بأمان بسبب الخطر الذي قد يشكله إذا سقط على الأرض، لافتين إلى أنه أول إخفاق لعملية إطلاق منذ عشرين عامًا.

وأكدت السلطات المختصة أنها اتخذت إجراءات لتجنب حادث من هذا النوع، وأرسلت إشارة لتدمير الصاروخ، من دون أن تذكر تفاصيل عن سبب المشكلة.

سادس عملية إطلاق لصاروخ الوكالة اليابانية

وحسب “فرانس 24″، فإن هذه هي سادس عملية إطلاق لصاروخ الوكالة اليابانية “إيبسيلون” الذي يعمل بالوقود الصلب وبدأت رحلاته غير المأهولة في 2013، حيث قُطع البث المباشر لعملية إطلاق الصاروخ من مركز أوشينورا للفضاء في منطقة كاغوشيما (جنوب). واكتفى المعلّقون بالقول إنّ هناك مشكلة.

الصاروخ يبلغ ارتفاعه 26 مترًا ويزن 85 طنًا

ووفق تصريحات رسمية فإن الصاروخ الذي يبلغ ارتفاعه أكثر من 26 مترًا ويزن أكثر من 85 طنًا، يعتبر أصغر حجمًا من النموذج السابق الذي يعمل بالوقود السائل.

الكلمات الدلالية:
اليابان جاسكا صاروخ فضائي وكالة الفضاء اليابانية

مواد ذات صلة

المزيد
الدوسري: الدول المرتبطة باتفاقيات دخول مع المملكة مستثناة من رسوم التأشيرات

الدوسري: الدول المرتبطة باتفاقيات دخول مع المملكة مستثناة من رسوم التأشيرات

٠٦:٤٠ م، الثلاثاء، ٠٩ أغسطس ٢٠١٦
المياه الوطنية تعلن ترسية 6 عقود لمشاريع بالطائف

المياه الوطنية تعلن ترسية 6 عقود لمشاريع بالطائف

١١:١٢ م، الأحد، ٠٣ أبريل ٢٠٢٢
مجلس الأعمال السعودي المصري: بناء جسر الملك سلمان سيستغرق 5 سنوات

مجلس الأعمال السعودي المصري: بناء جسر الملك سلمان سيستغرق 5 سنوات

٠٩:١٦ م، الجمعة، ١٥ أبريل ٢٠١٦
تقرير حقوقي يجمع الأدلة لمحاكمة 3 قادة في حكومة بورما دولياً

تقرير حقوقي يجمع الأدلة لمحاكمة 3 قادة في حكومة بورما دولياً

٠٨:٠٣ م، الثلاثاء، ١١ نوفمبر ٢٠١٤

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *