مقطع متداول لتعرض طفل للعنف.. وشرطة الطائف تتدخل وتكشف الحقيقة

تواصل – فريق التحرير:

أصدرت شرطة منطقة مكة المكرمة، اليوم، بيانا، عبر الحساب الرسمي لـ”الأمن العام” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، حول واقعة ادعاء تعرض طفل للعنف من قبل أحد أقاربه بالطائف.

شرطة مكة تصرح

صرح المتحدث الرسمي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأنه إشارة لمقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وادعاء تعرض طفل للعنف من قبل أحد أقاربه، فقد تمت مباشرة الحالة من قبل شرطة محافظة الطائف، واستدعاء أطرافها.

اقرأ أيضا:

مشاجرة عنيفة بين 10 مقيمين.. وشرطة حفر الباطن تتدخل

حقيقة مقطع الفيديو

وأورد بيان “الأمن العام” أنه تبيّن من إجراءات الاستدلال، أن المقطع قبل عام، ولم يقدم للجهات الأمنية ببلاغ في حينه عن ذلك، وجرى استكمال الإجراءات النظامية، وتحويل القضية لجهة الاختصاص.