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مقطع متداول لتعرض طفل للعنف.. وشرطة الطائف تتدخل وتكشف الحقيقة
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مقطع متداول لتعرض طفل للعنف.. وشرطة الطائف تتدخل وتكشف الحقيقة

مقطع متداول لتعرض طفل للعنف.. وشرطة الطائف تتدخل وتكشف الحقيقة

مقطع متداول لتعرض طفل للعنف.. وشرطة الطائف تتدخل وتكشف الحقيقة
٠٢:٢٨:١٩ ص، الأربعاء، ١٦ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٢ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أصدرت شرطة منطقة مكة المكرمة، اليوم، بيانا، عبر الحساب الرسمي لـ”الأمن العام” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، حول واقعة ادعاء تعرض طفل للعنف من قبل أحد أقاربه بالطائف.

شرطة مكة تصرح

صرح المتحدث الرسمي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأنه إشارة لمقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وادعاء تعرض طفل للعنف من قبل أحد أقاربه، فقد تمت مباشرة الحالة من قبل شرطة محافظة الطائف، واستدعاء أطرافها.

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حقيقة مقطع الفيديو

وأورد بيان “الأمن العام” أنه تبيّن من إجراءات الاستدلال، أن المقطع قبل عام، ولم يقدم للجهات الأمنية ببلاغ في حينه عن ذلك، وجرى استكمال الإجراءات النظامية، وتحويل القضية لجهة الاختصاص.

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