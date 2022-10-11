نِعم الأسرة والتربية.. طفل يراجع حفظ آيات من القرآن الكريم لشقيقته(فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

اهتمام الأسرة بالقرآن الكريم وقراءته ومدارسته، ينعكس على الطفل الصغير والأبناء داخل الأسرة، حيث يتخد الطفل من والديه قدوة ومثل في الالتزام بقراءة وحفظ القرآن الكريم.

وفي هذا السياق، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو أظهر قيام طفل صغير بمراجعة القرآن الكريم لشقيقته التي تصغره في السن.

وظهر في المقطع طفلة صغيرة لم تتجاوز الثلاث سنوات، تقرأ آيات بينات من سورة الشمس، وبجوارها شقيقها الذي لم يتجاوز الأربع سنوات، يصحح لها القراءة.

وحاز المقطع المتداول، على آلاف الإعجابات وإعادة التغريدة في ساعات قليلة من نشره عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وثمن المغردون حرص الأسرة على تعليم أبنائها للقرآن الكريم في هذه السن الصغيرة ليكون لهم ضياءً ونوراً يضيء لهم الطريق في سنوات حياتهم القادمة، داعين لهم ولوالديهم بالقبول الحسن.