مطعم شهير بأبها.. ضبط 2 طن مواد غذائية غير صالحة للاستهلام الآدمي

تواصل – فريق التحرير :

ضبطت الفرق الرقابية بأمانة منطقة عسير خلال جولاتها الرقابية وبالتعاون مع الجهات الأمنية، سكن عمال يعود لأحد المطاعم الشهيرة بمدينة أبها.

وأوضحت الأمانة، أن السكن حولته عمالة وافدة إلى معمل لتحضير المأكولات لذات المطعم، وتوزيعها.

وأكدت الأمانة أن الفرق الرقابية ضبطت السكن بعد رصد عدة مخالفات كان أبرزها، ما يلي:

1- عدم وجود رخصة.

2- مخالفة تجهيزات المبنى.

3- تدني مستوى النظافة العامة للموقع.

4- مخالفة الشروط الفنية والصحية والسلامة.

5- تخزين نحو 2 طن من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي والتي كانت مجهزة لتوزيعها، حيث تم إتلاف كافة المواد الغذائية المضبوطة.

وأكدت أمانة عسير، على استمرار جولاتها الرقابية وذلك على مدار أيام الأسبوع لمتابعة كافة المحلات التجارية وتطبيق اللوائح والاشتراطات، وذلك لإحكام عملية الرقابة الصحية على المنشآت الصحية بالمنطقة وكل ما يتعلق بالصحة العامة التي من شأنها الإضرار بصحة المستهلك، ولن يتم التهاون مع أي مخالف.

اقرأ أيضا :

ضبط 2 طن مواد غذائية مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي في جدة