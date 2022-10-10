السطو مستمر في بريطانيا.. سلب متجر إلكترونيات في وضح النهار (فيديو)

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أظهر مقطع فيديو متداول، ظاهرة سرقة أحد المتاجر بمدينة برمنجهام، عاصمة ويست ميدلاندز في بريطانيا، وهي ظاهرة متكررة في عدة دول وعواصم أوروبية.

لم يتحرك أحد

ويكشف الفيديو عن مجموعة من المراهقين، تقريبا 4 أشخاص، يعتدون على أحد واجهات عرض المتجر المتخصص في الإلكترونيات.

وتمكن الشبان المشاركون في عملية السطو، من استخراج منتجات من المتجر، وسرقتها، والهرب بسرعة، دون أن يعترضهم رجال الأمن أو موظفو المتجر، في حين اكتفى بعض رواد المتجر بالتصوير بهواتفهم المحمولة.

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سرقة الجوالات في لندن

كما تعتبر مدينة لندن هي الأخرى من أكثر مدن العالم شهرة بسرقات الموبايل، لكن الأمر بدا أنه يتضاعف ويتزايد بشكل مطرد.

تقول شرطة لندن إن غالبية السرقات تكون في بعض الشوارع المزدحمة في وسط لندن من خلال راكبي دراجات بخارية خلال استعمال صاحب المحمول له.

ويقول رئيس شرطة مكافحة سرقة المحمول “بوب ماهوني” إن الزيادة في استخدام المحمول عن طريق المشاة من خلال إرسال رسائل أو استخدام الإنترنت يجعلهم هدفا لمثل هذه السرقات عن طريق ركاب الدراجات البخارية.