الإثنين، ١٤ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٠ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
لمختلف المؤهلات.. وظائف في مجلس الضمان الصحي
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لمختلف المؤهلات.. وظائف في مجلس الضمان الصحي

لمختلف المؤهلات.. وظائف في مجلس الضمان الصحي

لمختلف المؤهلات.. وظائف في مجلس الضمان الصحي
١٠:٥٨:٠٨ م، الإثنين، ١٤ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٠ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أعلن مجلس الضمان الصحي، عبر موقع “لينكدإن” للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في مدينة الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

 

المسمى الوظيفي:

 

مسؤول إدارة الرعاية:

 

المؤهلات والخبرات:

 

درجة البكالوريوس في الطب أو إدارة المستشفيات أو أي مجال ذي صلة,

يفضل شهادة في التأمين أو ممتحن التأمين المعتمد (CIE) أو أخصائي التأمين الطبي المعتمد (CMIS) أو

أخصائي التأمين الصحي المعتمد (CHIS) أو أي شهادة أخرى معادلة

إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة (متوسط)

الخبرة: 0-3 سنوات من الخبرة ذات الصلة.

يفضل خبرة في المراقبة والتفتيش والتمكين

الخبرة السابقة في قطاع التأمين أو قطاع الرعاية الصحية أمر لا بد منه.

قائد فريق الرقابة المالية:

 

المؤهلات والخبرات:

 

درجة البكالوريوس في الإدارة المالية أو مجال ذي صلة.

شهادة محترف ائتمان دولي معتمد (CICP) أو مدقق داخلي معتمد (CIA) أو مدقق احتيال معتمد (CFE) أو شهادة في ضمان إدارة المخاطر (CRMA) أو أي شهادة أخرى معادلة أو Microsoft MB-310 ، وشهادة Microsoft MB-300 أمر لا بد منه.

المعرفة بمعايير التقارير المالية الدولية

المتطلبات الأساسية للغة الإنجليزية الشفوية والمكتوبة (أساسي).

خبرة:  6+ سنوات من الخبرة ذات الصلة.

خبرة في الرقابة المالية.

خبرة في Microsoft Dynamics.

خبرة سابقة في القطاع الحكومي أو الهيئات التنظيمية.

 

طريقة التقديم:

أوضح المجلس، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 10 أكتوبر 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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