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بعد التصعيد الروسي.. رسالة عاجلة من وزير الخارجية الأمريكي لنظيره الأوكراني

بعد التصعيد الروسي.. رسالة عاجلة من وزير الخارجية الأمريكي لنظيره الأوكراني

بعد التصعيد الروسي.. رسالة عاجلة من وزير الخارجية الأمريكي لنظيره الأوكراني
٠٨:٤٢:٥٦ م، الإثنين، ١٤ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٠ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أكد وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية استمرار دعم بلاده لأوكرانيا، بعد التصعدي الروسي الأخيرة.

وتفصيلا، طمأن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، نظيره الأوكراني دميتري كوليبا على استمرار واشنطن في تقديم المساعدات العسكرية والمادية لنظام كييف “حتى تتمكن أوكرانيا من حماية نفسها”.

وقال بلينكن في تغريدة على “تويتر”: “لقد تحدثت للتو مع دميتري كوليبا لإعادة تأكيد الدعم الأمريكي لأوكرانيا في أعقاب الضربات الروسية هذا الصباح”.

وتابع المسؤول الأمريكي “سنواصل تقديم المساعدة الاقتصادية والإنسانية والأمنية التي لن تتوقف حتى تتمكن أوكرانيا من حماية نفسها والعناية بشعبها”.

يذكر أن القوات الجوية الفضائية الروسية، قد وجهت صباح اليوم ضربة صاروخية مكثفة لمواقع البنى التحتية للطاقة والاتصالات ومقار القيادات الأمنية والعسكرية في خمس مناطق أوكرانية، بينها العاصمة كييف، وذلك ردا على استهداف كييف لجسر القرم.

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الكلمات الدلالية:
أوكرانيا بلينكن روسيا كييف واشنطن

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