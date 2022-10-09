دول أوروبية تواصل كفرها بالنعم.. سكب الحليب ودهسه بالأقدام (فيديو صادم)

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استمرارا لمسلسل الكفر بالنعم وهدر النعم في دول الغرب دون رقيبو لا وازع ديني، وثق مقطع فيديو متداول، قيام نشطاء نباتيين في لندن بسكب المئات من لترات الألبان في الشوارع.

ويطالب النشطاء النباتيون الحكومة البريطانية بسن قانون ينص على منع الناس بالقوة من أكل اللحوم وحظر تناول منتجاتها.

وأقدموا في المقطع، على سكب الحليب وسط الطريق العام بعد أخذه من المتاجر على مرأى ومسمع من المارة على الرغم من أزمة الغذاء الطاحنة التي تضرب العالم.

مشاهد لهدر الطعام في الغرب

وكان مقطع فيديو متداول، قد وثق في وقت سابق، مشاهد لاحتفالات وألعاب تُضحك الحاضرين وتستفز الجوعى وغير الجوعى، يتراشقون بالمحاصيل تارة بآلاف أطنان البرتقال وتارة أخرى بآلاف الأطنان من الطماطم.

وأظهر المقطع، مشاهد لآخرين يقيمون مهرجانًا في بحر من الطحين المهدور ويغرقون بعضهم بالبيض، وحين يحتجون على كثرة النعم وانخفاض أسعارها يسكبونها في الشوارع أو يحرقونها.

يأتي ذلك فيما تعاني العديد من دول الغرب من أزمة غذاء خانقة، وباتت أرفف المتاجر خاوية من العديد من الأطعمة والأغذية، التي كانت تتوافر بالأطنان من قبل.

كما وثقت المشاهد الحياة المترفة ووفرة الطعام التي جعلتهم يبطرون بالنعمة ويهدرونها، يتقاذفون البيض ويسكبون الحليب في الشوارع ويدهسون البرتقال والطماطم بأرجلهم وجعلوا البطيخ أحذية يلبسونها.

هدر أطعمة بمليارات الدولارات

بدورها أكدت منظمة الغذاء العالمية أن البشرية تهدر ملياراً و300 مليون طن من الغذاء سنويا، وهو منا يكفي لإطعام إفريقيا وأوروبا والأمريكيتين لمدة عام كامل.

وتبلغ قيمة هذا الهدر 100 مليار دولار واستهلك تحضيره 250 كيلو مترا مترا مكعبا من المياه ما يعادل ملء بحيرة جينيف ثلاث مرات.

كذلك حذر صندوق النقد الدولي من أن الحرب الروسية الأوكرانية أدت إلى أسوأ أزمة للأمن الغذائي منذ تلك التي شهدها العالم في 2008.

وأكد أن هناك 345 مليون شخص الآن يواجهون نقصًا يهدد حياتهم، كما أن الدول الـ48 الأكثر عرضة لنقص الغذاء تواجه حاليا زيادة مجمعة في فواتير وارداتها بقيمة 9 مليارات دولار في عامي 2022 و2023.

ولفت الصندوق إلى إن هذا الأمر يعزو إلى القفزة المفاجئة في أسعار المواد الغذائية والأسمدة محذرًا من تآكل الاحتياطيات للكثير من الدول الهشة المتضررة من الصراع التي تواجه بالفعل مشاكل في ميزان المدفوعات بعد الجائحة الطاحنة وارتفاع تكاليف الطاقة.

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