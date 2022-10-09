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قرار كويتي مفاجئ تجاه العمالة المنزلية
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قرار كويتي مفاجئ تجاه العمالة المنزلية

قرار كويتي مفاجئ تجاه العمالة المنزلية

قرار كويتي مفاجئ تجاه العمالة المنزلية
٠٦:٠٠:٣٦ م، الأحد، ١٣ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

في خطوة من شأنها أن تضمن حقوق العمالة المنزلية، أصدر بنك الكويت المركزي اليوم الأحد، قرارًا  بالموافقة على طرح منتج جديد بالسوق المحلي ضمن البيئة الرقابية التجريبية.

وأوضح “المركزي الكويتي”، أنه عبارة عن محفظة إلكترونية تستهدف العمالة المنزلية وأرباب العمل تمكنهم من دفع الأجور بطريقة الكترونية سهلة وسريعة وتمكن العمالة من الاحتفاظ بالأموال إلكترونيا بطريقة آمنة.

تمكين التقنيات المالية الحديثة

وقال المركزي في بيان صحفي إن الخطوة تأتي في اطار حرصه على تمكين التقنيات المالية الحديثة في الكويت بما يعزز طرح نماذج أعمال مبتكرة وذلك من خلال الموافقة على الطرح التجريبي والتطبيق على فئة من العملاء المتطوعين لتقييم المنتج على نحو شامل قبل الموافقة على الطرح بصفة نهائية.

وأشار إلى أن المنتج الجديد يمكن العمالة المنزلية من الاحتفاظ بالأموال إلكترونياً ومن سحب أموالهم عبر أجهزة السحب الآلي أو تحويلها لعامل آخر مشترك بالخدمة أو إجراء التحويلات المالية العابرة للحدود بالتعاون مع شركات الصرافة المرخصة في دولة الكويت.

تعزيز الشمول المالي

وأوضح أن المنتج الجديد يساهم في تعزيز الشمول المالي من خلال استهداف شريحة محدودي الدخل ممن لا يملكون حسابات مصرفية مقدما لهم الخدمات المالية بطريقة تسهل وصولهم إلى هذه الخدمات والاستفادة منها عبر هواتفهم الذكية.

وأكد المركزي حرصه على دعم نماذج الأعمال المبتكرة القائمة على التقنيات المالية الحديثة والتي تقدم قيمة مضافة للمستخدم بشكل خاص والسوق المحلي بشكل عام مشيراً إلى دور الإطار العام للبيئة الرقابية التجريبية في اختبار مثل هذه المنتجات المالية المبتكرة وتطويرها في بيئة اختبار آمنة مما يساهم في تحفيز الابتكار دون تعريض النظام المالي برمته للمخاطر.

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الكلمات الدلالية:
أرباب العمل البنك المركزي الكويتي العمالة المنزلية قرار كويتي

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