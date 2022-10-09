بقدرات تصوير ممتازة.. «موتورولا» يطلق هاتفًا جديدًا

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أعلنت “موتورولا” أنها ستطلق هاتفها الجديد الذي سيكون من بين أفضل هواتف “أندرويد” من حيث الأداء وقدرات التصوير.

وهاتف Moto G72 الجديد سيحصل على شاشة P-OLED بمقاس 6.5 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، وتعمل مع تقنيات HDR10 لتوفير دقة عالية في عرض الفيديوهات والصور، وفق موقع “روسيا اليوم”.

مزايا الهاتف الجديد

ومن المقرر أن يعمل الهاتف بنظام Android 12، ومعالج MediaTek Helio G99 المتطور، ومعالج رسوميات Mali-G57 MC2، وذواكر وصول عشوائي 4/6/8 جيجابايت، وذواكر داخلية 128/256 جيجابايت.

أما الكاميرا الأساسية له فستكون ثلاثية العدسة بدقة (108+8+2) ميجابيكسل، فيها عدسة للتصوير العريض وعدسة لتصوير الماكرو، والكاميرا الأمامية ستأتي بدقة 16 ميجابيكسل قدارة على تصوير فيديوهات 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

الهاتف سيجهز بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 33 واطًا.

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