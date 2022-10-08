موثقة بالأدلة.. عريضة تطالب بريطانيا بالاعتذار عن جرائم حرب ارتكبتها في فلسطين

تواصل – فريق التحرير:

يعتزم عدد من الفلسطينيين من أحفاد ضحايا الاحتلال البريطاني لتقديم عريضة للندن، تطالب بالاعتذار عن جرائم القوات البريطانية في قرى فلسطينية، إبان احتلال فلسطين.

العريضة تضم ملف أدلة من 300 صفحة، وتطلب إقرارًا رسميًا واعتذاراً من بريطانيا، عن الانتهاكات خلال فترة الحكم البريطاني لفلسطين من عام 1917 حتى عام 1948، التي انسحبت بعدها بريطانيا بسرعة، لصالح تمكين الاحتلال الصهيوني من إعلان دولته، وفقا لـ”بي بي سي”.

أدلة على جرائم مروعة

وأوضح صاحب العريضة ويدعى منيب المصري وهو رجل أعمال فلسطيني معروف وسياسي سابق أصيب برصاص القوات البريطانية عندما كان صبيا في عام 1944: “أن الدور البريطاني أثر علي كثيرا لأنني رأيت كيف يتعرض الناس للانتهاك.. ليس لدينا أي حماية على الإطلاق ولا أحد يدافع عنا”.

ويشارك محاميان دوليان كبيران في الأمر، ويقومان بإجراء مراجعة مستقلة للأدلة، والمحيان هما لويس مورينو أوكامبو المدعي العام السابق في المحكمة الجنائية الدولية، والمحامي البريطاني بن إيمرسون كاي سي المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب.

وأكد إيمرسون كاي سي أن الفريق القانوني قد اكتشف أدلة على “جرائم مروعة ارتكبتها عناصر من قوات الانتداب البريطاني بشكل منهجي ضد السكان الفلسطينيين”.

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