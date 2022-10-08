“الأرصاد” يتوقع: أمطارًا رعدية ورياحًا نشطة على هذه المناطق حتى المساء

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن فرصة هطول أمطار رعدية مع هبوب رياح نشطة وأتربة مثارة على عدد مناطق من المملكة.

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن الحالة المتوقعة تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية على المناطق المفتوحة والطرق السريعة، بهذه المناطق:

1 – منطقة الباحة، وتشمل ” المخواة فرعة غامد الزناد وقلوة والعقيق والقرى والمندق بلجرشي وبني حسن والحجرة “.

2 – منطقة مكة المكرمة، وتشمل “أضم وبني يزيد وقيا وميسان والعرضيات والسيل الكبيروالشفا والطائف، والقنفذة المظيلف”.

3 – منطقة عسير، وتشمل “أبها ورفيدة والحرجة والربوعة والنماص وبلقرن وتنومة والبرك والقحمة والعرين وسراة عبيدة وظهران الجنوب وخميس مشيط والمجاردة وبارق ورجال والمع ومحايل”.

4 – منطقة جازان، وتشمل “الحرث والدائر بني مالك والريث، والعارضة والعيدابي وفيفاء وهروب والدرب وبيش وأحد المسارحة وأبو عريش والطوال والفطيحة وبيش”.

وأشار المركز إلى الحالة المتوقعة من الأمطار والرياح والأتربة والغبار تستمر – بمشيئة الله- حتى مساء اليوم.

الحالة المطرية الصيفية مستمرة

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية الصيفية، حيث تتعرض مناطق مختلفة من المملكة، لهطول أمطار رعدية غزيرة أدت إلى جريان السيول والأودية، مصحوبة برياح نشطة قوية مثيرة للأتربة والغبار.