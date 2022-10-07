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عاجل.. فرنسا تدعو جميع رعاياها إلى مغادرة إيران فورًا

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عاجل.. فرنسا تدعو جميع رعاياها إلى مغادرة إيران فورًا

عاجل.. فرنسا تدعو جميع رعاياها إلى مغادرة إيران فورًا

عاجل.. فرنسا تدعو جميع رعاياها إلى مغادرة إيران فورًا
١١:٤٢:٥٤ م، الجمعة، ١١ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

دعت السلطات الفرنسية، جميع رعاياها إلى مغادرة إيران على الفور.

ونقلت وكالة رويترز عن وزارة الخارجية الفرنسية، أنها حثت جميع رعاياها على مغادرة إيران في أقرب وقت ممكن.

وقبل ساعات، دعت باريس، النظام الإيراني للإفراج الفوري عن مواطنين فرنسيين معتقلين لديها تعسفيًا، مؤكدة أن الاعترافات التي بثتها إيران والمزعومة لمواطنينا أخذت تحت الترهيب والتعذيب.

وكانت الحكومة الفرنسية قد طالبت مرارًا، عقب اعتقال مواطنَيها، بإطلاق سراحهما فورًا ولكن دون نتيجة.

وكشفت السلطات الإيرانية، قد أوقفت قبل أسابيع مواطنين فرنسيين بتهمة السعي إلى إثارة اضطرابات من خلال لقاء ممثلين عن نقابات المعلمين التي تطالب بالإسراع في تنفيذ إصلاحات مرتبطة بالأجور ورواتب التقاعد والإفراج عن زملائهم الموقوفين.

حكومة كندا تصنف الحرس الثوري الإيراني “منظمة إرهابية”

في الوقت نفسه، أعلن نائب رئيس وزراء كندا، أن بلاده قررت اليوم تصنيف الحرس الثوري الإيراني كـ “منظمة إرهابية”.

وأوضح أن الحكومة الكندية صنفت الحرس الثوري الإيراني “منظمة إرهابية” مع تقيد التعاملات المالية المرتبطة به.

فيما أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أنها ستواصل استخدام العقوبات ضد النظام الإيراني لمحاسبته على القمع والعنف ضد الاحتجاجات السلمية.

5 ملايين رسالة نصية تدعو المواطنين للتظاهر

فيما أعلنت مجموعة القرصنة “بلاك ريوارد” أنها أرسلت نحو 5 ملايين رسالة نصية إلى المواطنين في إيران لدعوتهم إلى المشاركة في التظاهر والخروج للشوارع غدا السبت.

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الكلمات الدلالية:
احتجاجات إيران الحرس الثوري باريس فرنسا كندا

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