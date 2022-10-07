توقعات بتراجع نمو اقتصاد المملكة خلال 2023 إلى 3.7%.. تعرف على الأسباب

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كشف التقرير الأولي لميزانية 2023 عن تباطؤ نمو اقتصاد المملكة خلال 2023 إلى 3.7% بعد أن بلغ 7.6% في 2022 متأثرًا بالتباطؤ العالمي نتيجة تداعيات فيروس كورونا.

وذكر التقرير، الذي أصدره البنك الدولي، أن عام 2022 شهد العديد من التطورات التي أثرت على نمو الاقتصاد العالمي، كما تراجع النشاط الاقتصادي في الدول المتقدمة وفي مقدمتها أمريكا والصين.

وانعكست تلك التداعيات السلبية على ملفات مهمة يعاني منها العالم ومنها ماهو مرتبط بالغذاء وأيضًا ما هو مرتبط بالطاقة، مشيرًا إلى أن ذلك أسهم في دفع معدلات التضخم نحو الارتفاع.

تشديد للسياسة النقدية من قبل البنوك المركزية

وخفض صنـدوق النقـد الدولـي توقعاتـه لنمـو الاقتصاد العالمي لتصـل النسـبة إلـى 3.2 % في 2022، و2.9 % فـي 2023، وذلك بانخفـاض عن تقديراته السابقة فـي أبريل 2022 بمقـدار 0.7 و0.4 نقطـة مئويـة لعامـي 2022 و2023 علـى التوالـي.

كمـا خفـض الصنـدوق توقعاتـه للنمـو الاقتصادي فـي اقتصـادات الـدول المتقدمـة بنحـو 0.8 و1 نقطـة مئويـة عنـد 2.5% و1.4% لعامـي 2022 و2023 علـى التوالـي.

الجائحة ستستمر علـى الأرجح فـي الحد مـن الأنشطة الاقتصادية

وأشـار البنـك الدولـي، في تقريره، إلـى أن الجائحة ستستمر علـى الأرجح فـي الحـد مـن الأنشطة الاقتصادية فـي المـدى القريـب إضافـة إلـى التباطـؤ الملحـوظ فـي الاقتصادات المتقدمـة ومنهـا الولايـات المتحدة والأسواق الصاعـدة كالصيـن، والتـي ستؤثر علـى الطلب الخارجي فـي اقتصادات الأسواق الصاعدة والـدول النامية.

وأكد التقرير اسـتمرار تعطـل سلاسل الإمداد وارتفـاع مسـتويات التضخـم وانعـكاس التحديـات الجيوسياسـية على أســواق الطاقــة ما سيؤدي إلى مزيــد مــن التباطــؤ فــي نمــو الاقتصاد العالمــي.

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