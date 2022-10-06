تعرض سفير اليابان لدى لبنان لإطلاق نار للمرة الثانية والرصاصة تستقر في منزله

تواصل- فريق التحرير:

أعلن السفير الياباني في لبنان تاكيشي اكوبو، عن تعرض منزله لإطلاق نار من مجهولين للمرة الثانية، حيث استقرت رصاصة “طائشة” في منزله.

وكتب السفير الياباني لدى لبنان عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، “: للمرة الثانية يتعرض مقر إقامتي إلى رصاصة طائشة على الأرجح من نوع كلاشنكو”.

وأضاف :” هذه المرة ارتدت الرصاصة واستقرت في بهو المنزل لكن لم يصب أحد بأذى”.

وواصل السفير تغريدته بالقول :” أنا حزين جدا لما يحصل.. رجائي أن تكفوا عن إطلاق الرصاص في الهواء كي لا يتحول ذلك إلى ضرر أو مأساة عند الآخرين”.