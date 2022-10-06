الخميس، ١٠ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
صندوق النقد الدولي يحذر من ارتفاع مخاطر الركود عالميا
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صندوق النقد الدولي يحذر من ارتفاع مخاطر الركود عالميا

صندوق النقد الدولي يحذر من ارتفاع مخاطر الركود عالميا

صندوق النقد الدولي يحذر من ارتفاع مخاطر الركود عالميا
٠٦:١٩:٢٦ م، الخميس، ١٠ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير : 

حذر صندوق النقد الدولي من ارتفاع مخاطر الركود حول العالم، وذلك في نبأ عاجل على “العربية ” قبل قليل.

وفي وقت سابق، أكد صندوق النقد الدولى أن الوضع ساء فى عام 2022 مع ارتفاع الأسعار بشكل أكبر بعد أن أدت الأزمة الروسية الأوكرانية إلى تفاقم الضغوط على الأسعار الدولية للمواد الغذائية الأساسية والأسمدة. وتكبدت البلاد التى تعتمد بشكل أساسى على واردات المواد الغذائية من أوكرانيا أكبر الخسائر.

48 دولة منخفضة الدخل هى الأكثر تضررا من الأزمة

وأكد الصندوق أن 48 دولة منخفضة الدخل هى الأكثر تضررا من الأزمة إذ شكلت منطقة الساحل وإفريقيا جنوب الصحراء معظمها، إما لأنها كانت تعانى ضغوطا كبيرة فى ميزان المدفوعات بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأسمدة، أو بسبب تصنيف برنامج الأغذية العالمى لهم على أنهم يعانون انعدام الأمن الغذائي.

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الكلمات الدلالية:
الأزمة الروسية الأوكرانية الركود صندوق النقد الدولي مخاطر الركود عالميا

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