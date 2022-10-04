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مواطنون يحتفون اليوم العالمي للمعلم عبر «تويتر»
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مواطنون يحتفون اليوم العالمي للمعلم عبر «تويتر»

مواطنون يحتفون اليوم العالمي للمعلم عبر «تويتر»

مواطنون يحتفون اليوم العالمي للمعلم عبر «تويتر»
٠٧:٥٨:٥٠ م، الثلاثاء، ٨ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

احتفى رواد ومتابعو موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” باليوم العالمي للمعلم، الذي يوافق 5 من شهر أكتوبر سنويا، وتصدر هاشتاق “اليوم العالمي للمعلم” وكذلك هاشتاق “شكرا معلمي” قائمة الترند عبر منصة التغريدات الأشهر.

الجهات الرسمية تشارك

وعبر وسم “اليوم العالمي للمعلم” شاركت وزارة التعليم وعدد من المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية، بتغريدات، إحياء لليوم العالمي للمعلم، وقال حساب “الابتدائية 27 للطفولة المبكرة”: “لكل معلم ومعلمة فضلك عظيم فبعطائك تبنى الأجيال وتنهض الأمم الابتدائية ٢٧”.

في حين كتب حساب “مكتب التعليم بجنوب الليث”: “شكر و تقدير و وقفة إجلال لصانعي الأجيال وبناة مجد البلاد (المعلمين و المعلمات)”.

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“شكرا معلمي” يضج بآلاف التغريدات

وعبر وسم “شكرا معلمي” شارك متابعو السوشيال ميديا في الاحتفاء باليوم العالمي للمعلم، تذكر حساب “إدارة تعليم الرياض” أبيات الشهر الشهيرة عن المعلم، وكتب: “قُـمْ للمعلّمِ وَفِّـهِ التبجيـلا.. كـادَ المعلّمُ أن يكونَ رسولا.. أعلمتَ أشرفَ أو أجلَّ من الذي.. يبني وينشئُ أنفـساً وعقولا”.

وقال حساب “ابتدائية حزوم تمره”: “الخامس من أكتوبر ذكرى الاحتفاء بيوم المعلم تحت عنوان”التحول في التعليم يبدأ بالمعلمين” رسالةلمعلمتي/منك تعلمنا أن للنجاح قيمة ومعنى ومنك تعلمناكيف يكون الإخلاص في العمل ومعك آمنا أن لامستحيل في سبيل الإبداع والرقي لذافرض علينا تكريمك بأكاليل الزهور الجورية”.

 

الكلمات الدلالية:
اليوم العالمي للمعلم ترند المملكة ترند تويتر تويتر مدارس المملكة وزارة التعليم

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